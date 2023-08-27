الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"نمتلك جميع المقومات".. "صناعة الشيوخ" مطالبة الحكومة بسرعة توطين صناعة السيارات

المهندس محمد المنزلاوى
المهندس محمد المنزلاوى

أكد المهندس محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، الأهمية الكبيرة للقاء الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع الرابطة الإفريقية لصناعة السيارات على هامش مشاركته في مؤتمر  تجمع "بريكس" نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن هذا اللقاء جاء فى إطار الاهتمام الكبير والتكليفات المهمة من الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوطين وتعميق مختلف الصناعات الاستراتيجية فى مصر وفى مقدمتها صناعة السيارات.

 تدعم نمو الاقتصاد الوطني

وقال "المنزلاوى" فى بيان له أصدره اليوم الأحد، إن الفترة الحالية تشهد المزيد من التعاون الاقتصادي والصناعى والزراعى بين مصر ومختلف دول العالم بصفة عامة والدول العربية والأفريقية بصفة خاصة في العديد من الصناعات وعلى رأسها صناعة السيارات، نظرا لأنها من أهم الصناعات الاستراتيجية، مشيرا إلى أن توطين صناعة السيارات سيسهم في دعم نمو الاقتصاد الوطني، خاصة أن مصر تمتلك كافة المقومات اللازمة لخلق صناعة سيارات واعدة تعتمد على الوقود الأخضر لتقليل الانبعاثات الحرارية التي تؤثر على المناخ إضافة إلى أن مصر تعتبر من الأسواق المهمة فى تجارة السيارات.

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مكاسب تسهيل عمليات الاستثمار

وأكد المهندس محمد المنزلاوى، أن الرئيس السيسي يولي اهتماماً كبيراً بملف الصناعة وتوطين للصناعات الثقيلة ومنها السيارات، وذلك من خلال توفير كافة المقومات اللازمة وتسهيل عمليات الاستثمار في إقامة مصانع جديدة.

و أشار إلى أن توطين وتعميق صناعة السيارات في مصر سيحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطني فى مقدمتها توفير العملة الصعبة من خلال الحد من استيراد السيارات من الخارج اضافة الى اتجاه مصر للدخول فى عالم تصدير السيارات للدول العربية والإفريقية وغيرها من دول العالم، خاصة أن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق هدف التصنيع المحلى للسيارات.

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، على هامش مشاركته في اجتماعات القمة الـ 15 لتجمع "بريكس"، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أجرى جولة تفقدية في مركز تحديث صناعة السيارات ومجموعة لمصانع السيارات، حيث زار عددًا من مواقع الإنتاج والتجميع وقطع الغيار، واستمع إلى شرح من مسئولى الشركة حول مراحل الإنتاج، وآليات التدريب وخطط التوزيع، والحوافز التي يتلقونها من حكومة جنوب أفريقيا.

كما اجتمع رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء الرابطة الأفريقية لمُصنّعى السيارات لمناقشة استراتيجية نقل صناعة السيارات لمصر.   

المهندس محمد المنزلاوى الدكتور مصطفى مدبولي وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة مجلس الشيوخ توطين صناعة السيارات

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