الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

احتفاء برئيسها الجديد.. 10 مليارات جنيه أرباح البورصة في النصف الأول من التعاملات

احمد عبد الرحمن رئيس
احمد عبد الرحمن رئيس البورصة المصرية

استقبلت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية رئيسها الجديد أحمد عبد الرحمن الشيخ فى أول يوم لمنصبه الجديد، بصعود صاروخي، وسط ارتفاع واضح فى قيم وأحجام التعاملات، مدفوعة بعمليات شراء موسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستمثار المصرية وبعض من المستثمرين العرب على غالبية أسهم السوق الكبرى والصغرى ومتوسطة القيمة، والتي صعدت نسب صعود البعض منها نسبة الـ8%.

 وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية لدى منتتصف أول تعاملات الأسبوع اليوم الأحد، نحو 10 مليارات جنيه، ليصل رأس المال السوقي إلى مستوى ترليون و249 مليار جنيه، مقابل ترليون و239 مليار جنيه بختام آخر تعاملات الأسبوع. 

صعود صاروخي للبورصة 

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جى إكس 30" بنسبة بلغت 1%، بما يعادل 180 نقطة، ليصل إلى مستوى 18338، مقتربا من أعلى مستوى له عند 18450 نقطة، الذي حققه عام 2018، كما ارتفع المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.5% بما يعادل 18.5 نقطة، ليصل إلى مستوى 3720.68 نقطة، ما ساهم في امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقاً "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" الذي صعد بنسبة بلغت 0.82%، ليصل إلى مستوى 5488.31 نقطة، وسط تداولات نشطة، تخطت قيمتها مستوى الـ820 مليون جنيه على الأسهم فقط، وذلك من خلال التعامل على نحو 213.4 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 33.3 ألف صفقة شراء وبيع.

وتولى أحمد الشيخ رئاسة البورصة رسمياً اعتباراً من أمس السبت 26 أغسطس ولمدة عام، حيث يتمير الشيخ بالعديد من المزايا، لكونه خبرة أكثر من 30 عام بسوق المال وتقلده العديد من المناصب والتي كان آخرها نائباً لرئيس الهيئة العام للرقابة المالية حتى يوم الأربعاء الماضي، ما يعكس إلمامه بكافة القواعد والاجراءات التي تسهم فى تطوير سوق المال، نظراً للخبرة التي يتمتع بها على مدار السنوات الماضية.

البورصة المصرية احمد عبد الرحمن الشيخ راس المال السوقي المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية

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