الأحد 27 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هيئة محو الأمية: "حياة كريمة" تتبنى الفكر التنموى فى جميع المحافظات (فيديو)

محو الأمية
محو الأمية

قال محمد ناصف، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" هدفها الأسمى هو الارتقاء بحياة الإنسان المصري، معقبًا: "الدولة وفرت لهذه القرى البنية التحتية والتكنولوجية من طرق وكباري ومطارات وموانئ".

 

وأضاف ناصف، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الأحد، أن مبادرة "حياة كريمة" تتبنى الفكر التنموي في جميع المحافظات، مردفًا: "لأول مرة مبادرة رئاسية تدعم حياة الناس البسيطة بالقرى والنجوع، إن لم تكن هذه هي العدالة الاجتماعية في أبهى صورها، فماذا تكون".

 

الهيئة وقعت بروتوكول تعاون مع مبادرة "حياة كريمة"

 

وتحدث رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية، عن تفاصيل خطة الدولة خلال الفترة المقبلة للتوسع في محو أمية المواطنين بكل المحافظات، مشيرًا إلى أن الهيئة وقعت بروتوكول تعاون مع مبادرة "حياة كريمة"، حيث تم محو أمية 468 ألف منذ انطلاق المبادرة في 2020 وحتى الآن، إضافة إلى أن العام الماضي شهد محو أمية 172 ألف.

 

وأوضح رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية، أن أكثر محافظة استفادت من "محو أمية المواطنين" هي جنوب سيناء، معقبًا: "أوجه الشكر للمحافظ اللواء خالد فودة، تحررت جنوب سيناء من الأمية، والمحافظ سخر كل إمكانيات المحافظة من أجل القضاء على الأمية".

حياة كريمه مبادرة حياة كريمة هدفها الأسمى الارتقاء بحياة الإنسان المصري حياة الإنسان المصري التعليم والثقافة وبناء الإنسان المصرى فى الجمهورية الجديدة الإنسان المصري

مواد متعلقة

"اقتصادية الشيوخ": لدينا منافع كبيرة من انضمام مصر لـ"بريكس"

الروائى عزت القمحاوى ضيف الدكتورة صفاء النجار فى "أطياف".. الخميس

مراسل "dmc": إقبال جماهيرى على حفل "كاريوكى" بالعلمين الجديدة (فيديو)

مقرر القومى للمرأة بأسوان: "بلدى أمانة" تستهدف توعية السيدات بقرى "حياة كريمة"

أستاذ اقتصاد: الاتحاد الأوروبى يطمح للحصول على الطاقة النظيفة من المغرب العربى

مراسل القاهرة الإخبارية: الجيش الصومالى ينفذ عمليات عسكرية لدحر الإرهاب (فيديو)

"الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية".. المحددات المصرية لحل أزمة السودان (فيديو)

تفاصيل إطلاق مشروع إنارة المساجد الكبرى بالطاقة الشمسية (فيديو)

الأكثر قراءة

هتك عرضها بعلاقة كاملة.. اعترافات متهم باغتصاب طفلة بالبدرشين

يصل دبى لإجراء الفحص الطبى.. آخر تطورات مفاوضات اتحاد جدة مع صلاح

حدث ليلا|حريق يلتهم 10 منازل فى قنا وانتشال جثة فتاة مجهولة الهوية

تفاصيل تحطم هليكوبتر عسكرية أمريكية على متنها 23 من مشاة البحرية

مصر تنضم لـ"بريكس".. من يستفيد ممن؟!

أسعار طبق البيض اليوم الأحد 27 أغسطس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

خروج الفئران من جحورها

حسين دعسة

بريكس بلس "BRICS Plus".. ماذا فى جعبة المواجهة مع الغرب؟

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

منى رجب

مع السيسى.. استكمالًا لتمكين المرأة

وائل لطفي

لماذا لا تبيع الحكومة الأمل للناس؟

ماجد حبته

مصر 80 روسيا

لواء. محسن الفحام

الأحزاب.. ومخرجات الحوار الوطنى

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"تهديد متبادل".. كيف تتعامل إسرائيل مع ميدان العمليات فى الضفة الغربية؟

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة