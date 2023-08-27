هيئة محو الأمية: "حياة كريمة" تتبنى الفكر التنموى فى جميع المحافظات (فيديو)

قال محمد ناصف، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" هدفها الأسمى هو الارتقاء بحياة الإنسان المصري، معقبًا: "الدولة وفرت لهذه القرى البنية التحتية والتكنولوجية من طرق وكباري ومطارات وموانئ".

وأضاف ناصف، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الأحد، أن مبادرة "حياة كريمة" تتبنى الفكر التنموي في جميع المحافظات، مردفًا: "لأول مرة مبادرة رئاسية تدعم حياة الناس البسيطة بالقرى والنجوع، إن لم تكن هذه هي العدالة الاجتماعية في أبهى صورها، فماذا تكون".

الهيئة وقعت بروتوكول تعاون مع مبادرة "حياة كريمة"

وتحدث رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية، عن تفاصيل خطة الدولة خلال الفترة المقبلة للتوسع في محو أمية المواطنين بكل المحافظات، مشيرًا إلى أن الهيئة وقعت بروتوكول تعاون مع مبادرة "حياة كريمة"، حيث تم محو أمية 468 ألف منذ انطلاق المبادرة في 2020 وحتى الآن، إضافة إلى أن العام الماضي شهد محو أمية 172 ألف.

وأوضح رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية، أن أكثر محافظة استفادت من "محو أمية المواطنين" هي جنوب سيناء، معقبًا: "أوجه الشكر للمحافظ اللواء خالد فودة، تحررت جنوب سيناء من الأمية، والمحافظ سخر كل إمكانيات المحافظة من أجل القضاء على الأمية".