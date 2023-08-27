الأحد 27 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة بمنطقة صحراوي أطفيح

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أُصيب شخصين بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة أعلى صحراوى أطفيح.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوي بمنطقة أطفيح بوقوع حادث مروري.

وعلى الفور، انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، عقب ظهور كثافات مرورية للقادم من مناطق الجنوب اتجاه الحوامدية وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

تعليمات أثناء القيادة:

1. يجب التأكد من وضع العجلات الأمامية قبل التحرك.

2. يجب إجراء الفحص الأولى للسيارة قبل التحرك بها لضمان عدم حدوث عطل أو التسبب فى حادث أثناء القيادة.

3. يجب عمل تبديل للإطارات كل 7500 كم.

4. يجب التأكد من اكتمال منسوب الماء بالرادياتير قبل التحرك.

5. يجب التأكد قبل التحرك بالمركبة من أنه قد تم غلق الأبواب جيدًا قبل التحرك.

6. يجب التأكد من ربط مسامير العجلات جميعها جيدًا قبل التحرك.

7. يجب عدم السير بالمركبة وبعض مسامير تثبيت العجلات مفقودة.

8. يجب التأكد من ضبط الأنوار الأمامية حتى لا تسبب عمى مؤقتًا لأعين الآخرين أو الإقلال من كفاءة الرؤية أثناء القيادة الليلية. 

9. يجب ضبط المرايا اليمنى بالميل إلى اليمين وأنت تجلس على كرسى عجلة القيادة بحيث يكون النظر إلى الأمام وضبط المرآة من هذا الوضع بحيث ترى أقل جزء ممكن من جانب السيارة الأيمن من هذا الوضع.

10. يجب اختبار الفرامل قبل التحرك لرحلة على الطريق السريع أو القيادة لفترات طويلة.

كسور وجروح متفرقة بالجسم انقلاب سيارة صحراوى أطفيح القيادة

مواد متعلقة

بينهم 5 أشقاء.. إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكى بالبحيرة

إصابة 6 إثر حادث انقلاب سيارة فى الطريق الإقليمى

إصابة 5 فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بأطفيح

الأكثر قراءة

هتك عرضها بعلاقة كاملة.. اعترافات متهم باغتصاب طفلة بالبدرشين

يصل دبى لإجراء الفحص الطبى.. آخر تطورات مفاوضات اتحاد جدة مع صلاح

حدث ليلا|حريق يلتهم 10 منازل فى قنا وانتشال جثة فتاة مجهولة الهوية

تفاصيل تحطم هليكوبتر عسكرية أمريكية على متنها 23 من مشاة البحرية

مصر تنضم لـ"بريكس".. من يستفيد ممن؟!

أسعار طبق البيض اليوم الأحد 27 أغسطس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

خروج الفئران من جحورها

حسين دعسة

بريكس بلس "BRICS Plus".. ماذا فى جعبة المواجهة مع الغرب؟

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

منى رجب

مع السيسى.. استكمالًا لتمكين المرأة

وائل لطفي

لماذا لا تبيع الحكومة الأمل للناس؟

ماجد حبته

مصر 80 روسيا

لواء. محسن الفحام

الأحزاب.. ومخرجات الحوار الوطنى

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"تهديد متبادل".. كيف تتعامل إسرائيل مع ميدان العمليات فى الضفة الغربية؟

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة