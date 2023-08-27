إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة بمنطقة صحراوي أطفيح

أُصيب شخصين بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة أعلى صحراوى أطفيح.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوي بمنطقة أطفيح بوقوع حادث مروري.

وعلى الفور، انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، عقب ظهور كثافات مرورية للقادم من مناطق الجنوب اتجاه الحوامدية وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

تعليمات أثناء القيادة:

1. يجب التأكد من وضع العجلات الأمامية قبل التحرك.

2. يجب إجراء الفحص الأولى للسيارة قبل التحرك بها لضمان عدم حدوث عطل أو التسبب فى حادث أثناء القيادة.

3. يجب عمل تبديل للإطارات كل 7500 كم.

4. يجب التأكد من اكتمال منسوب الماء بالرادياتير قبل التحرك.

5. يجب التأكد قبل التحرك بالمركبة من أنه قد تم غلق الأبواب جيدًا قبل التحرك.

6. يجب التأكد من ربط مسامير العجلات جميعها جيدًا قبل التحرك.

7. يجب عدم السير بالمركبة وبعض مسامير تثبيت العجلات مفقودة.

8. يجب التأكد من ضبط الأنوار الأمامية حتى لا تسبب عمى مؤقتًا لأعين الآخرين أو الإقلال من كفاءة الرؤية أثناء القيادة الليلية.

9. يجب ضبط المرايا اليمنى بالميل إلى اليمين وأنت تجلس على كرسى عجلة القيادة بحيث يكون النظر إلى الأمام وضبط المرآة من هذا الوضع بحيث ترى أقل جزء ممكن من جانب السيارة الأيمن من هذا الوضع.

10. يجب اختبار الفرامل قبل التحرك لرحلة على الطريق السريع أو القيادة لفترات طويلة.