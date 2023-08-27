أولي فاعليات تفعيل التعاون المشترك بين جامعة حلوان ومؤسسة هانس زايدل الألمانية

نظمت جامعة حلوان بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية أولى فعاليات التعاون المشترك بينهما بورشة عمل " آداب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة " العاملين بالجهاز الإداري بالجامعة. يأتي هذا التعاون تحت رعاية أ.د. السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة أ.د. حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف أ.د. أشرف مرعي مستشار رئيس الجامعة لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.

يأتي هذا التعاون بين الجامعة والمؤسسة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة انطلاقا من حرص الجامعة على التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وسعيها الدائم لتنمية قدرات أبنائها الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالمجتمع الجامعي، وتهيئة البيئة الجامعية لهم لكي يتمكنوا من أداء أنشطتهم المختلفة بكفاءة.

محاضرات عن طبيعة الإعاقة ومفاهيمها

شارك في ورشة العمل أربعون مشاركا يمثلون إدارات الجامعة المختلفة، واشتملت ورشة العمل على محاضرات عن طبيعة الإعاقة ومفاهيمها وخصائص كل منها من الوجهة الطبية، وأسس التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة، بالإضافة الى تدريب عملي لتفهم أبرز التحديات التي تواجه الشخص ذو الإعاقة وطرق مساعدته.

قام بإلقاء المحاضرات نخبة من المتخصصين تضم الدكتور دينا الحمادي، الدكتور ريهام عصام، و الدكتور عمر حسن.

من الجدير بالذكر أن هذه الورشة هي باكورة التعاون بين جامعة حلوان ومؤسسة هاس زايل والتي سيتبعها دورات توعوية وتدريبية لأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى دورات تدريبية لبناء قدرات الطلاب ذوي الإعاقة في بعض المجالات والتي تستهدف تهيئتهم لسوق العمل.

كما اعلنت وزارة التعليم العالي فوز جامعة حلوان بالمركز الثالث في مسابقة MOSAIC على مستوي الجامعات والمراكز البحثية المصرية في الابتكار والتعاون مع الصناعة والمركز الأول كأفضل جامعة في المخرجات الإبداعية

وقد حاضت جامعة حلوان هذه المسابقة الكبرى التي تتضمن خمسة محاور رئيسية للمسابقة، وهي (رأس المال البشري والبحثي، البنية التحتية وتطور بيئة الأعمال، تطور السوق، مخرجات المعرفة والتكنولوجيا، مخرجات إبداعية).