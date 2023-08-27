اليوم.. أعمال صيانة لخطوط الغاز فى شارع البوهى بإمبابة

تجري اليوم الأحد، الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن “تاون جاس”، إحدى شركات وزارة البترول والثروة المعدنية، أعمال صيانة - شارع البوهي - مع شارع البصراوي – إمبابة.

اليوم .. أعمال صيانة للغاز في إمبابة بشارع البوهي

وكشف بيان للشركة، أنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء، وتهيب الشركة بالعملاء والمواطنين عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة، وتؤكد أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء، وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء.

وقالت الشركة إنه في حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال من أي تليفون أرضي بطوارئ الشركة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

أعمال صيانة للغاز في إمبابة بشارع البوهي

كانت قد أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، تأسيس الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي تاون جاس، أول فرع خارجي لها في المملكة العربية السعودية.

وتأتي تلك الخطوة في إطار استراتيجية طموحة لقطاع البترول والغاز يدعمها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية للتوسع والانتشار، وزيادة حجم الأعمال لشركاته المتخصصة في الدول العربية والأسواق الخارجية خاصة التي تشهد نموا كبيرا، وحركة تطور في تنفيذ المشروعات والبنية التحتية كالمملكة العربية السعودية مما يمثل فرصا للشركات لزيادة حجم الأعمال خاصة أن شركات المشروعات بقطاع البترول لها تواجد ملموس في السوق السعودية وتسهم في أعمال تنفيذ العديد من المشروعات الخاصة بالبنية التحتية في قطاع الطاقة.

ويعكس إنشاء الفرع الجديد بالمملكة حرصها على مشاركة الشركات المصرية المتخصصة من قطاع البترول والغاز استنادا لخبرتها وتميز كوادرها وسابقة أعمالها الناجحة في تنفيذ المشروعات.

كان قد بحث المهندس طارق الملا وزير البترول مع شركة ترانس جلوب الكندية التي تقوم بأعمال البحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز كمشغل رئيسى في مناطق امتيازها بالصحراوين الشرقية والغربية.

وتابع اللقاء خطط عمل الشركة الكندية والأنشطة الحالية للبحث والاستكشاف والحفر والإنتاج في منطقة الامتياز المندمجة غرب غارب وغرب بكر وشمال غرب غارب بالصحراء الشرقية، وجنوب غزالات بالصحراء الغربية.