الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التموين والتجارة الداخلية يدشن مرحلة جديدة من المشروع القومي لإنشاء مخازن استراتيجية بالأقصر

وزير التموين
وزير التموين

دشن  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم الأحد مرحلة جديدة  من  أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية وتم وضع حجر أساس لإنشاء ثاني  مخزن استراتيجي بمحافظة الأقصر ضمن المرحلة الأولى بعد وضع حجر أساس أول مخزن في السويس منذ أكثر من  شهرين  في إطار توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام  ،وبحضور عميد استاذ دكتور  احمد محمد صلاح أبو العزم رئيس مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية استشاري عام مشروع انشاء المخازن الاستراتيجية للسلع التموينية.

 

ويأتي ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام


كان قدكشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن أبرز المشروعات التي تم إطلاقها خلال الـ 9 سنوات الماضية  منها انشاء المخازن  الاستراتيجية الاقليمية للسلع الأساسية بهدف زيادة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية علة مدار العام

 

وتم الاعلان عن المرحلة الأولى من المشروع وعددهم 4 مستودعات بمحافظات "الفيوم والشرقية والسويس والاقصر  " على مساحة 10فدان لكل محافظة حيث تم العرض على مجلس الوزراء للحصول على الموافقة بالطرح بالتعاقد المباشر ثم وردت توصيات وتوجيهات كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء على إتمام التعاقد مع الشركات المتقدمة لإنشاء المرحلة الاولى من مشروع المستودعات الاستراتيجية  

كما تم اسناد المشروع للشركات العاملة في القطاع المصري لأعمال التشييد و البناء لكل من المستودعات الأربعة و تم تسليم 3 مواقع حتى الان وهي الفيوم والسويس والأقصر، وتم وضع حجر الأساس لأول مخزن استراتيجي بمحافظة السويس، وجاري الانتهاء من تسليم ارض الشرقية وتقوم الشركات الثلاث على الانتهاء من المخططات الخاصة بالمستودع بالتعاون مع الكلية الفنية العسكرية الاستشاري الفني للمشروع حيث تبدأ بعدها مرحلة الانشاءات التي تستغرق من 18 الى 24 شهر .

وزير التموين
وزير التموين
وزير التموين
وزير التموين
وزير التموين
وزير التموين
وزير التموين
وزير التموين
وزير التموين
وزير التموين
وزير التموين
وزير التموين
إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين اخر قرارات وزير التموين الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين ‏ دعم السلع والخبز وإنشاء 7 مستودعات لتأمين المخزون أخبار التموين

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