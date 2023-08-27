انتشال جثة فتاة مجهولة الهوية من مياه نهر النيل فى القليوبية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية جهودها لكشف غموض حادث العثور على جثة فتاة مجهولة ملقاه بترعة الباسوسية بالقرب من مساكن شلقان، جرى انتشال الجثة ونقلها للمستشفى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة أمرت بنشر صورة المتوفاة للتوصل لأهليتها، واستدعاء شهود الواقعة لمعرفة تفاصيل العثور علي الجثة، ومراجعة كاميرات المراقبة بالمنطقة للتوصل لمرتكب الواقعة، والتصريح بالدفن عقب توقيع الكشف الطبى عليها لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، يفيد عثور الأهالي بمنطقة شلقام على جثة فتاة ملقاة بترعة الباسوسية.

وبالفحص والانتقال لمكان الحادث، وبالمعاينة تبين العثور على جثة فتاة مجهولة ملقاة بترعة الباسوسية بالقرب من منطقة مساكن شلقان دائرة المركز، جرى نقل الجثة المستشفي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة.