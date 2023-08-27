الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مقتل زوجان وإصابة نجلهما فى حادث بقنا

جثة
جثة

لقي زوجان مصرعهما وإصابة نجلهما، السبت، بأعيرة نارية إثر تجدد خصومة ثأرية مع أبناء عمومتهم بقرية الحجيرات، التابعة لدائرة مركز قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

 

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم قنا برئاسة المقدم محمد بهاء مأمور القسم بأن مستشفى قنا العام استقبلت جثتي زوجين وإصابة نجلهما بأعيرة نارية في قرية الحجيرات.

 

وبعد الفحص تبين مقتل ر.ي.ر، 55 عامًا، وزوجته ف.ب.أ، 40 عامًا، وإصابة نجلهما حماده.ر.ي، 25 عامًا، بأعيرة نارية إثر تجدد خصومة ثأرية مع أبناء عمومتهم بسبب خلافات على أرض، تم نقلهم إلى مستشفى قنا العام تحت تصرف النيابة العامة.

 

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

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