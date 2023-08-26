السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

شروق وجدى تكشف لـextra news آخر مستجدات مهرجان العلمين

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

كشفت شروق وجدي، مراسلة extra news، من مدينة العلمين الجديدة، عن آخر مستجدات مهرجان العلمين، قائلة: "إنه يوجد توافد كبير جدًا من مختلف الأعمار والفئات في الممشى السياحي بمدينة العلمين". 

وأضافت شروق وجدي خلال مداخلة عبر برنامج "العالم علمين" المذاع عبر قناة extra news، أنه في كل عطلة رسمية في مدينة العلمين الجديدة، حيث نشهد فرقًا مختلفة تقدم عروضًا مميزة لإسعاد الجمهور، وهي فرق شعبية من مرسى مطروح والأقصر وبورسعيد.

وتابعت: "نحن اليوم في انتظار حفل ضخم وكبير، لقد تم بيع جميع تذاكر الحفل منذ الإعلان عنها وهو حفل باند أو فرقة كايروكي، على مسرح أرينا، وقد بدأت الاستعدادات الأخيرة للتدريبات على المسرح". 

وأشارت إلى أن الممشى السياحي بالعلمين الجديدة يحتضن كل المواطنين من جميع الأعمار والفئات، لافتة إلى أن الأطفال يستطيعون اللعب، ويشعر المواطنون هنا بحالة من الأمان التام. 

وأوضحت أنه تمت استضافة فعاليات رياضية مهمة في مدينة العلمين الجديدة، أبرزها نجوم الكرة الذهبية، التيك بول والجودو، والتجديف والكرة الشاطئية. 

مهرجان العلمين الجديدة فعاليات مهرجان العلمين الممشى السياحي قناة اكسترا نيوز اخر مستجدات

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