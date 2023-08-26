رئيس الوزراء اليمنى: نتحمل أعباء كبيرة بسبب ارتفاع أعداد المهاجرين من القرن الإفريقى

أعلن رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، اليوم السبت، عن تفاقم الأعباء الناجمة عن تزايد أعداد المهاجرين من منطقة القرن الإفريقي إلى اليمن.

ودعا عبدالملك الأمم المتحدة إلى إيجاد آلية لتنظيم إعادة المهاجرين إلى بلدانهم.

جاءت تصريحات عبدالملك خلال لقائه في عدن جنوبي اليمن، مع المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عثمان البلبيسي.

وقال عبدالملك خلال الاجتماع "اليمن ورغم الظروف الصعبة التي يمر بها والإمكانيات المحدودة، ما زال يقوم بواجبه الإنساني تجاه اللاجئين والمهاجرين القادمين من دول القرن الإفريقي، وما يفرضه ذلك من تحديات والدور المطلوب من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم الحكومة في هذا الجانب"، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أهمية مساعدة المجتمع الدولي لليمن لمواجهة التحديات ومساندة جهوده لاستقبال اللاجئين والتعامل مع مشكلة النازحين.

عبدالملك: يجب تضافر الجهود لتوفير مراكز الإيواء وتعزيز الخدمات للتعامل مع المهاجرين

كما أعرب عبدالملك عن تقدير اليمن لجهود المنظمة الدولية للهجرة، وإسهاماتها وحرص الحكومة على تعزيز تبادل المعلومات معها، وإجراء المسوحات الميدانية لتركيز عمليات الدعم وتنسيق الجهود المشتركة.

وأكد عبدالملك ضرورة تضافر الجهود لتوفير مراكز الإيواء وتعزيز الخدمات للتعامل مع المهاجرين.

ولفت رئيس الوزراء اليمني إلى الأعباء والتحديات التي يتحملها اليمن جراء زيادة أعداد المهاجرين، بالإضافة إلى مشاكل النزوح الداخلي، ما يفاقم الحالة الإنسانية المتردية التي تسبب بها الحوثيون منذ انقلابهم وإشعالهم الحرب، على حد تعبيره.

وشدد عبدالملك على ضرورة عمل آلية واستراتيجية متكاملة للتنسيق والعمل مع منظمة الهجرة فيما يتعلق بتنظيم إعادة المهاجرين وإدارة الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر.

من جانبه، أكد المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة، سعي المنظمة لحشد تمويل أكبر لمساندة جهود اليمن في مواجهة أعباء اللاجئين والنازحين، وأنها ستقدم كل العون والدعم للحكومة اليمنية في هذا المجال.