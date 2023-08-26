هانى الناظر يوجّه رسالة لـ أسما شريف منير بعد حلاقة شعرها

وجه الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، رسالة للفنانة أسما شريف منير بعد حلاقة شعرها خلال ظهورها في مهرجان القاهرة للدراما في العلمين الجديدة.

وقال الناظر خلال حواره لبرنامج "صالة التحرير" المُذاع على قناة "صدى البلد": "مفيش حاجة اسمها نحلق الشعر علشان يتقل.. هذا الكلام ليس علميًا".

وأشار إلى أن كل مشكلة تصيب الشعر لها سبب، مضيفًا: "على سبيل المثال الشعر الخفيف قد يكون سببه عدم التغذية الجيدة، ومن الممكن أن يكون الشخص مصابًا بمشكلات مرضية أخرى".

وتابع: "حلاقة الشعر بالموس مش بتتقل الشعر لكن سينمو ويرجع كما كان، لكن لا بد من علاج المشكلة نفسها".

وأكد "أن حلاقة الشعر بالموس لا تطول الشعر ولا تجعله ناعمًا، موضحًا أنه إذا كانت هناك مشكلة في الغدة الدرقية يجب علاجها وليس حلاقة الشعر بالموس".