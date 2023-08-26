براي بريت ليس الأول.. مصارعون فارقوا الحياة بعمر صغير

في عالم المصارعة الحرة، تعتبر الوفيات المبكرة للمصارعين حادثًا محزنا، من بين تلك الوفيات تكون هناك حالات نادرة لمصارعين يتوفون بسن صغير، حيث يظل رحيل المصارعين الشباب حدثًا محزنًا يؤثر في صناعة المصارعة وعشاقها، تعد هذه الحالات تذكيرًا للجميع بأهمية السلامة والرعاية الصحية في هذه الرياضة القوية.

براي بريت

يعد الشاب "براي بريت" واحدًا من الوفيات الشهيرة التي أثارت تعاطف الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذي توفي أمس عن عمر ناهز الـ36 عاما، لكنه ليس الأول وليس الوحيد، ففي السطور التالية نستعرض بعضًا من المصارعين الذين رحلوا عن عالمنا في سن مبكرة وتركوا وراءهم تراثهم الرياضي.

راندي سافاج

راندي سافاج:

توفي المصارع الأسطورة والنجم المشهور راندي سافاج في سن 58 عامًا في حادث سيارة مأساوي في عام 2011، حيث أحدث رحيله صدمة في عالم المصارعة.

أوين هارت

أوين هارت:

هو مصارع كندي من مواليد 7 مايو 1965 هو الأخ الأصغر للمصارع بريت هارت، فقد توفي بسبب سقوطه عندما كان يريد الدخول من أعلى الحلبة يوم 23 مايو 1999 عن عمر ناهز 34 سنة.

أديان وايدمان:

كانت وفاة أديان وايدمان في عام 2003 خسارة محزنة لعشاق المصارعة، فقد رحل وايدمان عن عالم الحلبة عندما كان عمره 23 عامًا وذلك بسبب إصابة خطيرة في الحلبة.

كريس بنوا

كريس بنوا:

هو مصارع كندي محترف، شارك في العديد من العروض الترويجية خلال مسيرته المهنية التي استمرت 22 عامًا بما في ذلك المصارعة الحرة العالمية الترفيهية، فقد توفى بسبب حادث سيارة.

إدي جيريرو

إدي جيريرو:

مصارع مكسيكي من عائلة جوريرو العريقة في عالم المصارعة الحرة، حيث توفي في 13 نوفمبر 2005 بأحد الفنادق بالولايات المتحدة الأمريكية وهو في عمر 38.

أوماجا

أوماجا:

إدوارد فاتو ولد في 28 مارس 1973و توفي 4 ديسمبر 2009، هو مصارع أمريكي محترف ينتمي إلى العائلة السموائية، يشتهر بشكل أكبر باسمه في الحلبات "أوماجا"، توفي عام 2009 بسبب انسداد قصبة في القلب وهو أخو الأسطورة ريكيشي وهو بطل "التاج تيم" وبطل القارات وأشهر عداواته مع جون سينا.