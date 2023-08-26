السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استشاري: التأمين الصحي الشامل في مصر سيكون الأفضل على مستوى العالم

التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل

كشف الدكتور محمد حسن منيسي، استشاري الجهاز الهضمي، عن أهم ما قدمته 100 يوم صحة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن مبادرة "100 يوم صحة" هي استمرار لجهود الدولة للحلول السريعة والتوعية للمشكلات المتراكمة على مر العقود السابقة.

وأضاف أن الدولة بدأت طريق الإصلاح الطبي من خلال القضاء على فيروس سي، مشيراً إلى أن القضاء على فيروس سي إنجاز طبي، موضحاً أن منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر ستصبح أفضل منظومة على الأرض. 

وتابع: "مكنش في بيت في مصر يخلو من فيروس سي وتليف كبدي وقيء دموي، والحملات الرئاسية الصحية توالت، ومنها حملة 100 مليون صحة التي تم توجيهها لحل مشكلات بعينها بالإضافة لفيروس سي والتي غطت أكثر من 80 مليون مواطن".

 وأكد أنه علينا أن نحتفل بالإشادات الدولية بقضاء مصر على فيروس سي، موضحًا أنه تم بذل مجهود غير عادي لتحقيق ذلك، وأن المبادرات الصحية تضاعف المراكز الصحية لأكثر من 150%، حيث أصبح لدينا أكثر من 5 آلاف مركز على مستوى الجمهورية.

محمد حسن منيسي 100 يوم صحة استشاري الجهاز الهضمي اكسترا نيوز

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