الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

استشاري: "100 يوم صحة" تحقق حياة كريمة للمرضى

100 يوم صحة
100 يوم صحة

كشف الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة السابق بجامعة عين شمس، عن أهم ما قدمته مبادرة  100 يوم صحة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن المبادرة تعمل على توعية المواطنين والمرضى تجاه الأمراض المختلفة وكيفية التعامل معها.

وأضاف أن مبادرة 100 يوم صحة تكثف جميع المبادرات السابقة التي تهتم بصحة المواطن المصري.

وأوضح أن هناك أعداد كبيرة تتلقى الخدمات من هذه المبادرة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية كما تساعد المبادرة جميع الفئات العمرية من الأطفال حتى الشيوخ.

وأكد أن المبادرة توفر للمواطن المصري حياة كريمة وتعمل على إيصال الخدمات له في القرى المناطق الحدودية كما توفر إجراء العمليات للمرضى مما يقضي تماما على قوائم الانتظار الذي تعد من ضمن أهداف الدولة المصرية.

وأشار إلى أن مبادرة 100 يوم صحة تهتم بصحة المرأة وكبار السن لمنع تفاقم مشاكل الأمراض المزمنة المصابين بها.

اشرف عقبة 100 يوم صحة اكسترا نيوز

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