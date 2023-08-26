محمد ثروت لـ"الدستور": مهرجان العلمين أكبر داعم للسياحة.. ومجهود جبار من "المتحدة"

أكد الفنان محمد ثروت، أهمية مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية، خاصةً بعد إقامته في مدينة العلمين، مشيدًا بفكرة تصويت الجمهور التي وصفها بأنها فكرة مميزة تدل على الرقي والشفافية.

وقال "ثروت"، لـ"الدستور": إن مهرجان العلمين ومهرجان القاهرة للدراما روجّا لمدينة العلمين الجديدة التي بُنيت في وقتٍ قياسيّ على طراز عالمي، وهي داعم كبير للسياحة في مصر.

وعن أحدث أعماله الفنية قال: "حاليًا بصوّر فيلم "فاصل من اللحظات السعيدة"، بطولة هشام ماجد، وإخراج أحمد الجندي، وأقدم خلال دورًا مختلفًا عن الأدوار السابقة، ومن المقرر عرضه قريبًا، كما اقرأ الكثير من الأعمال للفصل بينها واختيار الأفضل لتقديمه خلال الفترة المقبلة".

وفي ختام حديثه، وجّه الفنان محمد ثروت، الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تنظيم مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الأولى، قائلًا: "مجهود جبار من المتحدة".

مهرجان القاهرة للدراما

وظهر الفنان محمد ثروت، على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية المقام داخل مدينة العلمين الجديدة رفقة زوجته، بمدينة العلمين الجديدة، وظهر الثنائي، بتناسق ألوان بين بدلة ثروت وفستان زوجته، وارتدى نظارة حمراء اللون.

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وأُقيمت فعاليات الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، التى تحمل عنوان "٦٠ سنة دراما"، فى مدينة العلمين الجديدة، مساء أمس، بحضور عدد كبير من نجوم وصناع الدراما المصرية، وبمتابعة ضخمة من قبل وسائل الإعلام المحلية والدولية، واحتفاء كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، ما تقدم بالحفل إلى صدارة قوائم "الترند" لساعات.

وتضمن الحفل العديد من الفقرات، تم خلاله تكريم عدد كبير من النجوم، بالتزامن مع بثه على الهواء مباشرة على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قبل أن يُختتم بأغنية للنجم تامر حسنى.