"الحماية المدنية" تسيطر على حرائق بمنزلين وكابينة كهرباء فى الجيزة

نشبت عدة حرائق في أماكن مختلفة في شقق سكنية وكابينة كهرباء، ونجح رجال الحماية المدنية فى محاصرة النيران وإخمادها.

نشوب حريق ب شقة سكنية فى إمبابة والحماية المدنية تخمد النيران

شب حريق بشقة سكنية، في منطقة إمبابة، ونجح رجال الحماية المدنية فى محاصرة النيران قبل امتدادها للعقارات المجاورة، وتولت النيابة التحقيق.

البداية بتلقي مديرية أمن الجيزة، بلاغا باشتعال حريق فى شقة بشارع الحرية في إمبابة، توجه على الفور رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، ونجحوا فى السيطرة عليه وإخماده، قبل امتداده للشقق والعقارات المجاورة.

وأجرى رجال المباحث معاينة للشقة، لحصر الخسائر والتلفيات التى لحقت بمحتوياتها، وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

الحماية المدنية تسيطر على حريق اشتعل ب كابينة كهرباء فى الدقى

نشب حريق بكابينة كهرباء، داخل مستشفى بالدقي، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد النيران دون إصابات، وباشرت النيابة التحقيق.

البداية ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، باندلاع حريق داخل مستشفى، بمنطقة الدقى، حيث انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين اشتعال حريق بكابينة كهرباء، تم السيطرة عليه دون إصابات.

استمع رجال المباحث لأقوال عدد من العاملين بالمستشفى، وتبين عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

السيطرة على حريق اشتعل بمنزل فى عزبة بالصف

سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق اشتعل بمنزل، بعزبة حسين عوض في الصف، ولم يسفر الحريق عن إصابات، وأخطرت النيابة للتحقيق.

البداية بتلقي غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد باشتعال حريق بمنزل، في عزبة حسين عوض، بمنطقة الصف، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة دون إصابات.

استمع رجال المباحث لأقوال مالك المنزل، ولم يشتبه فى اندلاع الحريق جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.