"الاتصالات": ارتفاع عدد مكاتب البريد إلى 4412 مكتبا بنهاية يونيو الماضي

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالا ، الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد مكاتب البريد ارتفعت الي نحو 4412 مكتب بريد بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 4285 مكتب عن نفس الفترة عام 2022 بزيادة 127 مكتب بريد بمعدل نمو سنوي 2.96 % وشهري 0.25%، بعد أن سجلت في مايو 4401 مكتب بزيادة 11 مكتب شهريا.

ارتفاع عدد مكاتب البريد إلى 4412 مكتب بنهاية يونيو

وأوضح التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن عدد المستفيدين من المعاشات المنصرفة من خلال مكاتب البريد بلغ 4.88 مليون مستفيد بنهاية يونيو مقابل 5.31 مليون مستفيد عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل تراجع سنوي 8.01 % وبنمو شهري 0.21 5 بعد أن سجل في مايو 4.87 مليون مستفيد.

وقال التقرير إن متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد واحد سجل 24.13 ألف نسمة بنهاية يونيو مقابل 24.41 ألف مستفيد عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل تراجع سنوي 1.15 % وشهري 0.10 % بعد أن سجل في مايو 24.16 ألف نسمة.

وأوضح التقرير أن عدد الحوالات البريدية الداخلية الفورية سجل 855 ألف حوالة بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 948 ألف حوالة عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل تراجع سنوي 9.76 % وبنمو شهري 0.41 % بعد أن سجلت في مايو 852 ألف حوالة.

635 % نمو مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة

وأشار التقرير إلى أن مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية سجل 1782 نقطة خلال شهر يونيو الماضي، مقارنة بنحو 1147 نقطة عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل نمو سنوي 635 %، وشهري 16 % بعد أن سجل المؤشر في مايو السابق عليه 1766 نقطة.

وأكد التقرير أن مؤشر قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات يتضمن 7 شركات، هي: "راية لخدمات مراكز الاتصالات، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الفورية، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، والشركة المصرية للاتصالات، والمصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية".

وقال التقرير إن أعداد مشتركي الهاتف المحمول والهاتف الثابت سجل نحو 115.46 مليون مشترك بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 109.52 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022 بزيادة سنوية قدرها 6 ملايين عميل.

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103.64 مليون مشترك بالهاتف المحمول

وأكد التقرير الذي حصل “الدستور” على نسخة منه أن عدد مشتركي الهاتف المحمول سجل نحو 103.64 مليون مشترك بنهاية يونيو الماضي مقابل 98.34 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022 بزيادة قدرها 5.3 مليون مشترك بنسبة نمو سنوي 5.39 % وشهري 0.54% بعد أن سجل في مايو السابق عليه نحو 103.09 مليون مشترك بزيادة قدرها 550 الف مشترك.

11.82 مليون مشترك بالهاتف الثابت

وأوضح التقرير أن عدد مشتركي التليفون الثابت سجل نحو 11.82 مليون مشترك بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 11.28 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022 بزيادة 540 ألف مشترك، بمعدل نمو سنوي 4.77 % وبتراجع شهري 5.68 % بعد أن سجل نحو 12.53 مليون مشترك بنهاية مايو السابق عليه.

وأشار التقرير إلى أن نسبة انتشار الهاتف المحول ارتفعت إلى 97.35 % بنهاية يونيو الماضي مقابل نحو 94.01 % عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل نمو سنوي 3.34 % وشهري 0.38 % بعد أن سجل 96.97 % بنهاية مايو السابق عليه.

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21.24 مليون خط ارضي سعة السنترالات

وأوضح التقرير أن إجمالي سعة السنترالات الأرضية سجل نحو 21.24 مليون خط ارضي بنهاية يونيو 2023 مقابل 21.89 مليون خط عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل تراجع سنوي 2.98 %.

وأكد التقرير أن معدل انتشار الهاتف المحمول بلغ 11.1 % بنهاية يونيو 2023 مقابل 10.78 % عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل نمو سنوي 0.32 % وبتراجع شهري 5.77 % بعد ان سجل في مايو السابق عليه 11.78 %.

في حين سجلت أعداد السنترالات نحو 1556 سنترال منها 1072 سنترال في الريف واستحوذ القطاع المنزلي على 90 % من عدد المشتركين بالمنازل ونحو 8 % للمشتركين بالقطاع التجاري و2% للقطاع الحكومي.