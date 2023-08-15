الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الاتصالات: 12.53 مليون مشترك بالهاتف الأرضي بنهاية مايو

الهاتف الأرضي
الهاتف الأرضي

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات أن عدد مشتركي الهاتف الثابت “الأرضي” سجل نحو 12.53 مليون مشترك بنهاية مايو الماضي مقارنة بنحو 11.75 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022  بزيادة قدرها 780 ألف عميل بمعدل نمو سنوي 6.64 % وشهري 2.59 % بعد أن سجل في أبريل السابق عليه نحو 12.21 مليون عميل.

وأكد التقرير الذي حصلت الدستور على نسخة منه، أن إجمالي سعة السنترالات الحالية سجلت نحو 21.24 مليون خط في مايو الماضي مقارنة بنحو 22.11 مليون خط عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل تراجع سنوي 3.95 %.

وتابع التقرير أن معدل انتشار الهاتف الثابت سجلت 11.78% خلال مايو الماضي مقارنة بنحو 11.25 % عن نفس الفترة العام الماضي بمعدل نمو سنوي 0.53 % وشهري 2.43 % بعد ان سجلت في ابريل السابق عليه 11.5 %.

وقال التقرير إن أعداد السنترالات سجلت نحو 1556 سنترال علي مستوي الجمهورية بنهاية مايو الماضي مقارنة بنحو 1532 سنترال عن نفس الفترة العام الماضي بمعدل نمو سنوي 1.57 % منها 1072 سنترال في الريف.

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