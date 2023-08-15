الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الاتصالات: 115.62 مليون مشترك بالهاتف المحمول والثابت بنهاية مايو

المحمول
المحمول

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات ان عدد مشتركي الهاتف المحمول والهاتف الثابت سجل نحو 115.62 مليون عميل بنهاية مايو الماضي مقارنة بنحو 108.43 مليون عميل عن نفس الفترة عام 2022 .

 

وأكد التقرير الذي حصلت “الدستور” على نسخة منه أن عدد مشتركي الهاتف المحمول سجل نحو 103.09 مليون مشترك بنهاية مايو الماضي مقارنة بنحو 96.68 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022 بزيادة سنوية قدرها 6.41 مليون مشترك  بمعدل نمو سنوي 6.62 %  وشهري 0.18 بعد ان سجل نحو 102.90 مليون عميل في ابريل السابق عليه بزيادة قدرها 190 الف مشترك.

 

وتابع التقرير ان نسبة انتشار الهاتف المحمول سجلت 96.97 % خلال مايو الماضي مقارنة بنحو 92.56 % عن نفس الفترة العام الماضي بمعدل نمو سنوي 4.40 % وشهري 0.03 % بعد ان سجلت في ابريل السابق عليه 96.94 %.

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