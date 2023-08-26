جابرييل فيجا يسافر إلى السعودية للانضمام إلى أهلي جدة

بات نادي أهلي جدة السعودي قريبًا للغاية من التعاقد مع الإسباني جابرييل فيجا، لاعب وسط سيلتا فيجو، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

جابرييل فيجا يسافر إلى السعودية اليوم تمهيدًا للانضمام إلى أهلي جدة

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن نادي أهلي جدة السعودي بات قريبًا للغاية أكثر من أي وقت مضى، حيث أكمل صفقته لضم جابرييل فيجا.

وأفاد فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" "تويتر سابقًا"، أن جابرييل فيجا سيسافر إلى السعودية، اليوم السبت، تمهيدًا للانتقال إلى صفوف أهلي جدة.

ونوه "رومانو" عبر حسابه، بأن جابرييل فيجا وقع على كافة عقود انضمامه إلى أهلي جدة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بعدما اجتاز الفحص الطبي بنجاح.

وأضاف الصحفي الإيطالي، أنه قد يتم الإعلان رسميًا عن صفقة انضمام جابرييل فيجا إلى صفوف الأهلي السعودي خلال الساعات القليلة المقبلة.

ماذا قدم جابرييل فيجا في مسيرته الكروية؟

ويُعد جابرييل فيجا إحدى المواهب الشابة في الدوري الإسباني في الوقت الحالي؛ نظرًا لتألقه رفقة ناديه سيلتا فيجو، على أن ينتهي عقده في صيف 2026.

وشارك جابرييل فيجا في 40 مباراة مع سيلتا فيجو في الموسم الماضي 2022-2023، سجل خلالها 11 هدفًا وقدم 4 تمريرات حاسمة.

وبشكل عام، شارك جابرييل فيجا، صاحب الـ21 عامًا، 56 مباراة مع سيلتا فيجو في جميع المسابقات.

يذكر أن فريق الأهلي السعودي قد نجح في حسم عدة صفقات أوروبية قوية في الميركاتو الصيفي الحالي، على رأسها البرازيلي روبرتو فيرمينو، الجزائري رياض محرز، السنغالي إدوارد ميندي، الإيفواري فرانك كيسي، الفرنسي آلان سان ماكسيمين، بالإضافة إلى البرازيلي روجير إيبانيز.