السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مسيرة شبابية احتفالًا بالعيد القومي للقليوبية

تنظم مسيرة شبابية
تنظم مسيرة شبابية احتفالا بالعيد القومي

شهد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، صباح اليوم السبت، بحضور الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد، نائبي المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين، السكرتير العام، واللواء عبدالله عاشور، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، ومحمد مرعي، رئيس مدينة بنها، المسيرة الشبابية التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة.

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عروض فنية

وانطلقت فعاليات المسيرة من أمام  مبنى مديرية الشباب والرياضة بمدينة بنها وحتى ديوان عام المحافظة يتقدمها قيادات المحافظة وسيارات تحمل ماكيتات لإنجازات المحافظة في مختلف الإدارات الفرعية وفقا للتقسيم الإداري للمحافظة وعلم مصر بطول 50 مترًا يحمله أعضاء فرق الجوالة، وحملة الأعلام والسواري، كما شارك في الاحتفال فريق الموسيقى النحاسية من طلائع مديرية الشباب والرياضة وأعضاء مركز الفنون.

واختتمت المسيرة بعروض للفرق الكشفية وفرق الكاراتيه وأكاديميات كرة القدم، وعروض فنية وفنون شعبية. 

دعم الشباب

وشهدت فعاليات المسيرة، قيام الشباب بتوجيه شكرهم وتقديرهم لمحافظ القليوبية لإتاحة الفرصة لمشاركتهم في الاحتفالية، فضلاً عما يتم تنفيذه من مشروعات من التطوير والتجميل وإحلال البنية التحتية على أرض المحافظة. 

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنه يوجد اهتمام كبير وغير مسبوق بالشباب في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتمكينهم لتحمل المسؤولية باعتبارهم أمل المستقبل، مشيرًا إلى أهمية تشجيع وتحفيز الشباب للاستفادة من طاقاتهم في العمل على دفع عجلة التنمية بالمحافظة. 

العيد القومي للقليوبية

وتحتفل محافظة القليوبية، بعيدها القومي في الـ30 من أغسطس من كل عام، والذي يواكب افتتاح القناطر الخيرية عام 1868، والتي تُعد من أهم معالم المحافظة السياحية في مدينة القناطر الخيرية ذات الطبيعة الخلابة والجو الهادئ على شاطئ نهر النيل من الجانبين. 

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