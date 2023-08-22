الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مدارس الخانكة والخصوص

محافظ القليوبية يتفقد
محافظ القليوبية يتفقد مشروعات بتكلفة ٣٨ مليون جنيه بالخانكة

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، جولة لتفقد عددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينتي الخصوص والخانكة، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والمساهمة في توفير حياة كريمة لهم.

وتفقد الهجان خلال الجولة، مشروعات مدينة الخصوص خاصة بقطاع التربية والتعليم، حيث تم وضع حجر الأساس للمدرسة الرسمية لغات بالخصوص، والتي يجري إحلال وتجديد 16 فصلًا بها، بتكلفة 11 مليونا  و300 ألف جنيه، وتبلغ مساحتها الإجمالية 8252 متر2، والمبنى الجديد على مساحة 314 متر2، وعدد الفصول قبل التوسعه 96 فصلا، ويصل إجمالي الفصول بعد التوسعة 112 فصلا.

وانتقل المحافظ لمتابعة أعمال تطوير مدرسة أبوزعبل البلد الإعدادية (إحلال جزئي)، والتي تضم 34 فصلًا بتكلفة 20 مليون جنيه، وبمساحة إجمالية 4700 متر، وتصل مساحتها بعد التوسعة إلى 576 متر 2، وبذلك يصل إجمالي الفصول بالمدرسة بعد أعمال التوسعة لـ58 فصلا دراسيًا.

ووجه المحافظ إلى أهمية أن يتوازى مع هذه الأعمال تكثيف أعمال النظافة العامة والتطوير والتجميل والدهانات والتشجير، مع زيادة المسطحات الخضراء لإعطاء المظهر الجمالي والحفاظ على البيئة بما يتواكب مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "المشروعات الخضراء الذكية" لتصبح مدارسنا عبارة عن صروح جمالية وحضارية بشكل راق يحفز أبناءنا على الجدية والجد والإجتهاد في التحصيل الدراسي، وتحقيق أعلى الدرجات العلمية.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير حديقة نسمة على مساحة أربعة أفدنة، حيث تم الانتهاء من أعمال شبكة الري ودهان البلدورات الداخلية للحديقة وصيانة أعمدة الإنارة، حيث وجه بالحفاظ على الحديقة وإجراء الصيانة اللازمة لها وري الأشجار بانتظام.

ووجه "الهجان" باستغلال مساحات من الحديقة لإقامة مشروعات استثمارية (تجارية وخدمية وترفيهية) لخدمة رواد الحديقة، بالإضافة إلى استغلال الأراضي الفضاء أملاك الدولة لإنشاء مشروعات خدمية واستثمارية.

اللواء عبـد الحمـيد الهجـان محافظ القليوبية المشروعات الخضراء الذكية مدينة الخانكة محافظ القليوبية مشروعات استثمارية مبادرة حياة كريمة

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