السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ناجى شحاتة لـ "الشاهد": من يقدم على فعل سلوكيات سامية شنن مجرم بالفطرة

المستشار ناجي شحاتة
المستشار ناجي شحاتة

قال المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات ورئيس محكمة أمن الدولة العليا، ورئيس دائرة الإرهاب السابق، إن أهالي كرداسة للأسف حولوا السفاحة سامية شنن إلى قديسة وانتخبوها كأم مثالية، وأطلقوا عليها "الحاجة سامية، وماما سامية". 

وأضاف المستشار ناجي شحاتة خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن من يقدم على مثل هذا السلوك فهو مجرم طبيعي بالفطرة، لافتا إلى أن من ضمن الاستفزازات في قضية "كرداسة" هي أن اهتمامهم كله موجه إلى إلقاء اللوم على اللجان الشعبية حيث كانوا يعتبرون أن اللجان الشعبية كانت تؤدي واجبها، وأنهم من منعوا تطور الأحداث، وأنا عندها رديت على المحامي وقلت له إن هؤلاء ليسوا لجانا شعبية وإنما حرامية، فردني في هذه القضية، وعادت القضية مرة أخرى واضطررت أن استمع إلى مرافعات 20 و30 متهما في اليوم، وكنا وقتها في معهد الأمناء في طرة.

تفاصيل البرنامج

يذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

قضية كرداسة الإعلامي محمد الباز برنامج الشاهد المستشار ناجي شحاتة سامية شنن

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