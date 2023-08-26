السبت 26 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الداخلية الفرنسية تتخذ قرارات تتعلق بالأمن بعد مقتل 2 فى عملية تهريب مخدرات

مخدرات
مخدرات

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، إرسال تعزيزات أمنية إضافية إلى مدينة "نيم" الواقعة في جنوب البلاد؛ وذلك لمكافحة تجارة وتهريب المخدرات وضمان الأمن في المنطقة، بعد وفاة شخصين أحدهما طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، عقب تعرضهما لإطلاق نار على خلفية عمليات تهريب مخدرات.
وقام وزير الداخلية الفرنسي، الجمعة، بزيارة إلى "نيم" جنوبي فرنسا، ليتفقد الوضع الأمني بعد أن شهدت المدينة حادث مقتل شاب يبلغ من العمر 18 عاما متأثرا بجراحه بعد إصابته بالرصاص في حي "بيسيفين" وهي حادثة تأتي بعد يومين من مقتل طفل يبلغ من العمر 10 سنوات يوم الاثنين الماضي، إثر إطلاق للنار على خلفية تصفية حسابات تهريب المخدرات.

واجتمع دارمانين مع المسئولين المحليين، وقدم حلولا ملموسة، حيث أعلن عن نشر وحدة من 60 ضابطا من القوة الأمنية "سي أر أس 8" وهي وحدة من ضباط الشرطة المتخصصين في مكافحة العنف في المدن، بشكل دائم وحتى نهاية العام، في إقليم "جار" وذلك للتصدي لنقاط التقاء تجار ومهربي المخدرات.

وبالإضافة إلى أفراد القوة الأمنية هذه، أكد الوزير الفرنسي أيضا وصول 15 ضابطا من الشرطة القضائية من باريس؛ لمساعدة زملائهم في "نيم" في تحقيقاتهم، فضلا عن تشكيل مجموعة بحثية وزارية مشتركة مقرها في نيم؛ للتحقيق على وجه التحديد في غسل أموال المخدرات.

وأوضح أنه كلف رئيس بلدية "نيم" بإيجاد في خلال شهر، السبل اللازمة لإنشاء مركز شرطة البلدية في هذه المنطقة التي شهدت حادثتين من إطلاق للنار، مضيفا أنه سيعود في أكتوبر لتقييم هذه التدابير المتخذة.

وكان شاب يبلغ من العمر 18 عاما قد قٌتل متأثرا بجراحه بعد إطلاق النار عليه في ليلة الأربعاء إلى الخميس في حي "بيسيفين" (في مدينة نيم) وهو نفس الحي الذي شهد يوم الاثنين الماضي مأساة أخرى بمقتل طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، كما أصيب شخص بالغ بجروح خطيرة في حادث إطلاق نار كان على ما يبدو متعلقا بتصفية حسابات بين عصابات تهريب المخدرات.

الأكثر قراءة

مصاريف جامعة الملك سلمان وتنسيق القبول بها 2023/2024

بلومبرج: بريطانيا تصدر عددًا قياسيًا من تأشيرات العمل للمهاجرين لسد نقص العمالة

نيويورك تايمز: تحولات مثيرة للقلق فى نمط الإنفاق الاستهلاكى لدى الأمريكيين

تنسيق جامعة النهضة 2023 /2024 لجميع الكليات والمصاريف

الداخلية الفرنسية تتخذ قرارات تتعلق بالأمن بعد مقتل 2 فى عملية تهريب مخدرات

المستشار ناجى شحاتة لـ"الشاهد": لا أعيش حياة الإنسان العادى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف نُقلت أو سُرِقتْ علوم الطب والصيدلة المصرية قبل وبعد غزو الإسكندر؟

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «4-8»

سارة شريف

حقائق عن بيع منظومة «حيتس» الإسرائيلية لألمانيا

ماجد حبته

مخزن غذاء البريكس

ماجد حبته

الصعود مع الدول الصاعدة

وائل لطفي

حديث البريكس

د. محمد عفيفي

مصطفى كامل

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"تهديد متبادل".. كيف تتعامل إسرائيل مع ميدان العمليات فى الضفة الغربية؟

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة