ناجى شحاتة لـ"الشاهد": قرأت الفاتحة على روحى بعد النطق فى قضية سجن كرداسة

قال المستشار ناجي شحاتة، الرئيس السابق لدائرة الإرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا، إن عندما أصدر حكم تحويل أوراق 13 متهما في أحداث اقتحام سجن كرداسة، كان على يقين تام بأن الإخوان سوف يقومون بالرد السريع أثناء عودته من العمل في نفس اليوم، معبرًا: "قريت الفاتحة عقب خروجي من المحكمة، وقلت الشهادة".

النظر في قضايا الإرهاب

وأكد المستشار محمد ناجي، خلال لقائه ببرنامج “ الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “النهار”، أنه لم يكن لديه سيارة مصفحة في هذا التوقيت، وبتعليمات من الجهات الأمنية أصبح للقضاة الذين يقومون بالنظر في القضايا الإرهابية بأن تكون لديهم سيارات مصفحة لحمايتهم عام 2014.

حماية القضاة

وتابع: "قبل عام 2014 كان اللواء كمال الدالي أرسل سيارة من المديرية التي كان يعمل بها لنقلي من مكان لآخر بسلام، وكنت على يقين تام بأنني لن أنجو اليوم بعد نطقي في قضية اقتحام سجن كرداسة".