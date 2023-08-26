ناجى شحاتة لـ«الشاهد»: تعاملت بحزم مع محاولات مد أجل قضايا الإخوان

كشف المستشار محمد ناجي شحاتة، الرئيس السابق لدائرة الإرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا، عن طريقة تعامله مع أسلوب الإخوان لإطالة أمد التقاضي وتعطيل العدالة.

وقال شحاتة، خلال حلقة اليوم الجمعة من برنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، عبر فضائية "إكسترا نيوز": مناقشاتي مع عناصر الجماعة كانت في إطار القانون وتطبيق العدالة فقط".

وأضاف: “حاول الدفاع إطالة أمد القضية من خلال تكرار طلبات الشهادة، إلا أنني استعملت معهم الحزم في إدارة الجلسات”.

وتابع: “كنت أتعامل مع المسائل الفقهية التي يثيرونها، باستخدام القانون، وكنت أبتعد عن الشئون الدينية حتي لا أدخل في جدل مع هذه الجماعة”.

وعن قضية مسجد الاستقامة بالجيزة، قال: "تنقطع صلة القاضي بالقضية بمجرد النطق بالحكم، وأعتقد الحكم في القضية اقتص لمواطنين أبرياء دفعوا حياتهم ثمنًا لوحشية الجماعة الإرهابية".