الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تكريم 11 شخصية مؤثرة فى الساحة الفنية بافتتاح مهرجان القلعة الـ31 (صور)

افتتاح مهرجان القلعة
افتتاح مهرجان القلعة الـ31

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء والمهداة إلى الدكتور مصطفى ناجي رئيس دار الأوبرا الأسبق والمقامة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة العامة لتنشيط السياحة.

وكرمت وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا 11 شخصية أثرت في الساحة الفنية في مصر والوطن العربي إلى جانب أسماء ساهمت في نجاح الدورات السابقة وهم الدكتور مصطفى ناجي رئيس دار الأوبرا الأسبق وتسلم درع التكريم نجله محمد.

وكما تم تكريم الشاعر الكبير الراحل شوقي حجابا وتسلمت الجائزة نجلته نهلة، واسم الفنان الراحل أحمد منيب وتسلمها نجله فتحي منيب، كما تم تكريم المايسترو عبد الحميد عبد الغفار.

وكرمت وزيرة الثقافة الشاعر مجدي نجيب ويسلها فتحي منيب، وستريم السوبرانو تحية شمس الدين المدير الفني لفرقة أوبرا القاهرة، وتكريم المايسترو ناير ناجي، بالإضافة إلى تكريم كل من المطربة ريهام عبد الحكيم، المهندس ياسر شعلان مدير عام الإضاءة بالأوبرا، ابتسام حلمي مدير عام المكتب الفني والتصميمات بالأوبرا، محمد السيد عبد المقصود من العاملين بالورش الفنية بالأوبرا.

حفلات اليوم الأول للدورة 31 لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء

وتصعد بعد قليل المطربة السورية فايا يونان لاخياء الفاصل الأول من فاعلية آليين وتقدم خلالها عدد من أعمالها الخاصة منها غن، مثلا اليوم، يا ليته يعلم، يا قاتلي، في الطريق إليك، أحب يديك إلى جانب نخبة من أعمال زمن الفن الجميل، ثم يقدم النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر نخبة من غنائياته الشهيرة التي حققت قاعدة جماهيرية كبيرة منها جايلكم يا اللي وحشتوني، بحلم على قدي، ماشي في ضلها، المليونيرات، النور مكانه في القلوب، زي ما هي حبها، وعدى، حبيبي يا عاشق، يتقابل، ابن مصر إضافة إلى مختارات من أعمال الطرب.

افتتاح مهرجان القلعة الـ31

افتتاح مهرجان القلعة الـ31
افتتاح مهرجان القلعة الـ31
افتتاح مهرجان القلعة الـ31
افتتاح مهرجان القلعة الـ31
افتتاح مهرجان القلعة الـ31
افتتاح مهرجان القلعة الـ31
افتتاح مهرجان القلعة الـ31
افتتاح مهرجان القلعة الـ31
افتتاح مهرجان القلعة الـ31
افتتاح مهرجان القلعة الـ31
افتتاح مهرجان القلعة الـ31
افتتاح مهرجان القلعة الـ31
حفلات اليوم الاول للدورة ٣١ لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء فايا يونان القلعة للموسيقى والغناء وزيرة الثقافة شوقي حجاب نيفين الكيلاني

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