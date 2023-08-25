الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المخرج عمر عبدالعزيز يكشف كواليس عرض فيلم "الشقة من حق الزوجة" على الساحر

محمود عبدالعزيز
محمود عبدالعزيز

قال المخرج عمر عبدالعزيز، إن القانون تم وضعه لحماية الأسرة، لافتاً إلى أنه بعد صدور القانون الذي أعطى الزوجة الحق في سكن الزوجية بعد إنجاب الأطفال، ظهرت حالات استغلت القانون وقاموا بطرد أزواجهن من سكن الزوجية.

الفيلم ناقش قضية مهمة

وأضاف المخرج عمر عبدالعزيز خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب عبر فضائية الحياة، أن فيلم الشقة من حق الزوجة كان يناقش هذه القضية المهمة، وهي ازدياد معدلات ونسب الطلاق بعد صدور القانون الذي يحمي حق الزوجة في سكن الزوجية بعد إنجابها الأطفال، وهو ما لم يحم الأسرة إطلاقًا بل قضي عليها.

فيلم "الشقة من حق الزوجة" نقلة نوعية في حياة محمود عبدالعزيز

وتابع المخرج عمر عبدالعزيز: "ألحيت على الفنان محمود عبدالعزيز كثيرًا لكي يقوم بأداء أدوار كوميدية وكان دائمًا يرفض، وعندما عرضت عليه فيلم "الشقة من حق الزوجة" طلب مني أن أعطي الدور لسمير غانم، لكن الدور كان يحتاج إلى مصداقية لتصل فكرة الفيلم بنجاح للجمهور، حيث أعطى الفنان محمود عبدالعزيز ثقلا للدور وأقنع الجمهور".

وأكد المخرج عمر عبدالعزيز، أن الفنان  محمود عبدالعزيز انتقل نقلة فنية كبيرة بعد هذا الفيلم، معقباً: "لولا فيلم "الشقة من حق الزوجة" لما كنا عرفنا "الكيف" و"العار" وغيرهما".

فيلم الشقة من حق الزوجة محمود عبدالعزيز معالي زايد برنامج بالخط العريض

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