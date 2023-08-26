العين الوردية.. "التهاب المُلتحمة".. أكثر الأعراض المؤشرة للإصابة بمتحور كورونا الجديد

استطاع متحور "كورونا" الجديد إيريس EG.5 في أيام أن يشغل الحديث العالمي، وذلك بعد إعلان منظمة الصحة العالمية أنه مثيرًا للاهتمام نتيجة سرعة انتشاره في العديد من البلدان، وتسجيل العديد من الإصابات به حتى قد سجلت مصر حالتين إصابة.

ونتيجة التشابه الكبير في أعراض متحور إيريس EG.5 الجديد بينه وبين فيروس "كورونا" "كوفيد 19" فهو مازال غامضًا لدى العالم، وما زال يبحث حوله خبراء الطب عما قد يميزه من أعراض ويكشفه عن غيره من متحوات "كورونا" لعل ذلك يتسبب في اكتشاف المزيد من اللقاحات المناسبة له.

أحدث جهود هؤلاء الخبراء ما نشرته مجلة "نيو ساينتست" البريطانية التي فيها أعلن الأطباء أن هناك ثلاثة أعراض يجب الحذر من ظهورهما، والشك أنهما قد يشيروا إلى الإصابة بهذا المرض.

جاء في صدارة تلك الأعراض تهيج العين أو ما يعرف بالعين الوردية "التهاب الملتحمة"

ما هو ؟

والتهاب الملتحمة هو "التهاب في الغشاء الشفاف الذي يبطن الجفن ومقلة العين، وهو ذلك الذي يُسمى الملتحمة، ويحدث عندما تتورم الأوعية الدموية الصغيرة الموجودة في الملتحمة وتتهيج، لذا فإنها تصبح أكثر وضوحًا، ولهذا السبب يظهر بياض العين مائلاً للحُمرة أو بلون قرنفلي"، أما عن العرضين الأخرين الذين قد يميزوا المتحور الجديد حسبما ذكرت المجلة العلمية فهما الإسهال والطفح الجلدي.

اكتشفت حالات إصابة في العين أثناء كوفيد 19

كوفيد 19

الدكتور شريف جمال الدين أستاذ الرمد بطب القصر العيني أوضح في حديثه "للدستور" أنه إلى الأن لا يمكن الجزم بأن المتحور الجديد يتسبب في التهاب الملتحمة او ما يعرف بالعين الوردية، وذلك نظرًا للأعداد المحدودة التي أصيبت به في مصر، وعدم معرفة المعلومات الكافية عنه.

في الوقت نفسه أشار إلى أنه لا يستبعد حدوث ذلك فقد لوحظ من قبل أثناء انتشار كوفيد 19 إصابة بعض الحالات البسيطة بالعين الوردية "التهابات الملتحمة"، على الرغم من عدم التأكد أيضًا أن تلك الإصابات ناتجة عن الإصابة بالفيروس.

ونتيجة لكون مرض العين الوردية "التهاب الملتحمة" مرض معد نصح جمال الدين المواطنين بتوخي الحذر والوقاية منه، وذلك عن طريق اتباع إرشادات الوقاية، وهي عدم استخدام أدوات مشتركة مثل الفوط وكذلك المشاركة في الوسادات مع المصاب، بالإضافة إلى سرعة التوجه إلى طبيب العيون للكشف على الحالة، وعدم استخدام أي قطرات مجهولة للعين لأنها قد تزيد من أثار الفيروس ضررًا.

يُذكر أنه قد أوضح الأطباء أن الأعراض الرئيسية لمتحور إيريس تتشابه مع أعراض "أوميكرون" وهي التهاب الحلق وسيلان الأنف وانسداد الأنف والعطس والسعال بدون بلغم والصداع والسعال المصحوب بالبلغم والصوت أجش وآلام في العضلات وتغير في درجة حرارة الجسم، حاسة الشم، ومع ذلك، فإن ضيق التنفس وفقدان حاسة الشم والحمى لم تعد الأعراض الرئيسية.

وكانت قد ظهرت بعض الأرقام الجديدة الصادرة عن وكالة الأمن الصحي في بريطانيا تفيد بأنه تم تسجيل إصابة 10.8 لكل 100 ألف من السكان بالفيروس في الأسبوع الذي سبق 14 أغسطس - ارتفاعًا من 9.3 حالة لكل 100 ألف حتى 29 يوليو.



أقرأ أيضًا:الدكتور شريف جمال الدين أستاذ الرمد بطب القصر العيني أوضح في حديثه "للدستور" أنه إلى الأن لا يمكن الجزم بأن المتحور الجديد يتسبب في التهاب الملتحمة او ما يعرف بالعين الوردية، وذلك نظرًا للأعداد المحدودة التي أصيبت به في مصر، وعدم معرفة المعلومات الكافية عنه.

في الوقت نفسه أشار إلى أنه لا يستبعد حدوث ذلك فقد لوحظ من قبل أثناء انتشار كوفيد 19 إصابة بعض الحالات البسيطة بالعين الوردية "التهابات الملتحمة"، على الرغم من عدم التأكد أيضًا أن تلك الإصابات ناتجة عن الإصابة..

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