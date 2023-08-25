حصاد وزارة الشباب والرياضة الأسبوعي لأهم الأنشطة والفعاليات خلال الأسبوع المنقضي

أصدرت وزارة الشباب والرياضة تقريرها الاسبوعي، بالانفوجراف والذي يتضمن أهم اجتماعات وزيارات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى أهم أنشطة وبرامج قطاعي الشباب والرياضة بوزارة الشباب والرياضة وبعض الفاعليات مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات والتي تم تنفيذها خلال الأسبوع المنقضي من 19 إلى 24 أغسطس 2023 ونستعرض أهمها في التقرير التالي :

البداية مع أهم اللقاءات والاجتماعات التي عقدها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة والهيئات التابعة :

- شهد الدكتور أشرف صبحي، تدشين حملة "بشبابها" لتشجيع الشباب على المشاركة السياسية، بمشاركة ٣٠٠ شاب وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية، وتعد الحملة الشبابية المنطلقة من فكر وتنفيذ شباب مصر.

- التقي الدكتور أشرف صبحي، ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث اخر الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لبطولة افريقيا للكرة الطائرة رجال.

- التقي الدكتور اشرف صبحي، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، براور فلوريان مسؤول معرض " FiBo " بألمانيا، والتى تعد اكبر شركة بأوروبا لتنظيم المعارض الرياضية الدولية، وتناول اللقاء امكانية التعاون بين اسبورت اكسبو بمصر ومسؤولي معرض فيبو والتى تنظمه شركة "REED ".

- افتتح الدكتور أشرف صبحي، الملتقى الثاني "حديث الشباب العربي لبناء الوعي"، تنفيذًا لمبادرة الرئيس السيسي باعتبار ٢٠٢٣ عامًا للشباب العربي، بمشاركة 100 شابًا وشابة من 22 دولة عربية.

- شهد الدكتور أشرف صبحي، توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين وزارة الشباب والرياضة ومعهد التخطيط القومي، حول بناء الحسابات الفرعية الخاصة بالرياضة في مصر لبيان مدى مساهمة قطاع الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي المصري، بحضور الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي.

- التقي الدكتور أشرف صبحي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بقيادات وأعضاء كيان سند شباب الصعيد، في ضوء الاحتفال باليوم العالمي للشباب.

- شهد الدكتور أشرف صبحي، التصفيات النهائية الجارية للمشاركين في المشروع القومي لاكتشاف المواهب الكروية "كابيتانو مصر" الموسم الثاني مواليد ٢٠٠٩.

- التقى الدكتور أشرف صبحي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيد/ جونزالو أوريولا بيتيا سفير الأرجنتين لدى مصر، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الرياضة وتبادل الخبرات والبرامج الرياضية بين البلدين.

ومع استمرار حصد أبطال المنتخبات القومية المصرية الميداليات في الألعاب الرياضية المختلفة وتربعهم على منصات التتويج كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الإنجازات التالية :

- هنأ الدكتور أشرف صبحي، نجم المنتخب الوطني للرماية اللاعب عزمي محيلبه لحصوله علي الميدالية البرونزية بمنافسات الاسكيت ببطولة العالم للكبار ٢٠٢٣ المقامة بدولة أذربيجان.

- هنأ الدكتور أشرف صبحي، لاعب منتخبنا الوطني تحت ٢٠ عامًا فكري عيسى من المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي؛ لحصوله على الميدالية البرونزية ببطولة العالم للمصارعة الرومانية المقامة بالأردن.

- هنأ الدكتور أشرف صبحي، لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية مصطفي حسين، بعد فوزه بالميدالية الذهبية ضمن منافسات بطولة العالم لوزن – 67 كجم، في بطولة العالم للشباب تحت 20 عامًا بالأردن.

- استقبل الدكتور أشرف صبحي، أبطال منتخبنا الوطني تحت ٢٠ عامًا، بمطار القاهرة الدولي، بعد مشاركة متميزة ببطولة العالم للمصارعة الرومانية التي أقيمت بالأردن.

- هنأ الدكتور أشرف صبحي، لاعبي منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبى، بعد تحقيق فضية وبرونزية في بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية بالعاصمة الإماراتية دبي.

- هنأ الدكتور أشرف صبحي، لاعبات منتخب مصر للخماسي الحديث ملك إسماعيل وأميرة قنديل، بعد التتويج بذهبية منافسات التتابع سيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث في بريطانيا.

- هنأ الدكتور أشرف صبحي، لاعبي منتخب مصر أحمد حامد ومعتز وائل، بعد التتويج بذهبية منافسات التتابع رجال ببطولة العالم للخماسي الحديث، والمقامة في مدينة باث البريطانية.

- هنأ الدكتور أشرف صبحي، منتخب مصر للطائرة سيدات، بعد تحقيق إنجازًا غائبًا منذ عام 2003 بالتأهل إلى نهائي أمم إفريقيا والصعود إلى كأس العالم 2025 للمرة الأولى منذ نسخة 2006.

- أشاد الدكتور أشرف صبحي، بالنتائج الإيجابية والمميزة للبعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب العالمية للمكفوفين ببرمنجهام بإنجلترا، المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024. جاءت حصيلة نتائج منافسات اليوم الأول سيدات لمنتخب رفع الأثقال سيدات، (٤) ميداليات ذهبية ناشئات و(٣) ميداليات فضية للكبار.

- تسلم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رسالة تهنئة وشكر من الاتحاد الدولي للكرة الطائرة جلوس تتضمن إشادة بالجهود الكبيرة التي يبذلها وزير الشباب والرياضة، وكذلك تقديرهم للعمل الذي يقوم به لتذليل جميع العقبات من أجل نجاح استضافة مصر لبطولة كأس العالم للكرة الطائرة جلوس.

جولات وافتتاحات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالمدن والمحافظات :

- وزراء الشباب والرياضة والتربية والتعليم والصحة والتضامن ومحافظ مطروح وأمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة يشهدون احتفالية ختام فعالية المبادرة الوطنية "دوي" لتمكين الطفل المصري، بمدينة العلمين الجديدة، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.

- افتتح الدكتور أشرف صبحي، واللواء محمد شريف، محافظ الإسكندرية، والاستاذ إيريك أوشلان، رئيس منظمة العمل الدولية، ملتقي توظيف للشباب المصري، بمركز شباب أبوقير بالإسكندرية.

- شهد الدكتور أشرف صبحي، واللواء محمد شريف محافظ الإسكندرية، والأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والأستاذ عبد الحكيم الشلماني، رئيس اتحاد شمال افريقيا، افتتاح تصفيات البطولة الافريقية للأندية أبطال الدوري للسيدات لكرة القدم، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 إلى 30 أغسطس الجاري.

ونختتم حصادنا الأسبوعي بأهم الأنشطة والفاعليات التي نظمتها الإدارات المركزية بوزارة الشباب والرياضة :

- نفذت وزارة الشباب والرياضة، ورش حرفية لأندية الفتاة والمرأة بمحافظتي الوادي الجديد وبني سويف، في إطار مبادرة "حرفتك.. مهنتك".

- واصلت وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ مبادرة "حدودنا نبضنا" بمركز شباب المكس القبلي بقطاع باريس بمحافظة "الوادي الجديد" بالتعاون مع رواد المحافظات الحدودية، لدعم المبادرات الشبابية والمشاريع المجتمعية المبتكرة.

- واصلت وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ أنشطة مراكز الفنون وتنمية الإبداع لذوي القدرات والهمم على مستوي المحافظات، حيث وصلت الفعاليات لمركز شباب السيوف بمحافظة الاسكندرية، وذلك في إطار فعاليات مبادرة "صيف شبابنا".

- واصلت وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ فعاليات ومنافسات دوري مراكز الشباب "توتال انرجيز" النسخة العاشرة بمختلف محافظات الجمهورية، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

– رئيس الجمهورية.

- نظمت وزارة الشباب والرياضة، المعسكر الأول لصقل سفراء "مشواري"، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونيسف، بحضور سفراء برنامج مشواري، من محافظات" الجيزة، الشرقية، شمال سيناء"، بالمدينة الشبابية ببورسعيد.

- واصلت وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ فعاليات مبادرة "صيف شبـابنا" بمختلف محافظات الجمهورية، حيث نظمت الوزارة اللقاء الحواري بمركز شباب الشهيد / أحمد عبد التواب التابع لقطاع إدارة شباب القوصية بمحافظة أسيوط، بمشاركة 60 عضو هيئة برلمانية من أعضاء برلمان الطلائع بالمحافظة .

- شاركت وزارة الشباب والرياضة في ورشة عمل برنامج "رواد وعلماء مصر"، والتي نفذتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التعاون الدولي ومؤسسات القطاعين العام والخاص.

- اختتمت وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ القوافل الطبية بالتعاون مع الجامعات المصرية، بالقرى الأكثر احتياجاً وقري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تم تنفيذ القافلة بالقرى الأكثر احتياجاً بمركز الإرشاد الوراثي التابع لحي العرب بمحافظة بورسعيد .

- نظمت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، زيارة ميدانية لأعضاء برلمان طلائع مركز شباب نزلة العرين، الي صوامع نزلة خيال لتخزين الحبوب .

- واصلت وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ فعاليات مبادرة "رواد تحيا مصر" للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وطرق التداول الآمن لتلك المخلفات، بمركز شباب استاد دمياط بمحافظة دمياط.

- واصلت وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ فعاليات بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات ضمن فعاليات مهرجان "العالم علمين"، وسط حضور جماهيري مميز.

- أقامت وزارة الشبـاب والـريـاضــة، من خلال مكتب فـن إدارة الحيـاة، عـدد من المحاضــرات بعنوان "عـجــلـة الحـيــــاة، الأولـويــات، سـوشـيــال ميـديــا، المـرونـة النـفـسيــة، المحتـرف"، وذلك بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة

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