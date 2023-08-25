الجمعة 25 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عادل عبدالفضيل: انضمام مصر لـ بريكس فرصة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية

النائب عادل عبد الفضيل
النائب عادل عبد الفضيل

أشاد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، بإعلان قادة تجمع "بريكس" انضمام 6 دول جديدة للتكتل الاقتصادى، من بينهم 3 دول عربية هي: مصر والسعودية والإمارات، في خطوة تستهدف تقوية التحالف وتعزيز دوره العالمي، واصفاً هذه الخطوة بأنها تطور تاريخي ونجاح استراتيجي لسياسة مصر الخارجية من أجل نظام عالمي شامل ومزدهر.

انضمام مصر لتجمع بريكس

وقال “عبد الفضيل”، فى تصريحات له، إن إعلان مجموعة بريكس دعوة مصر للانضمام لعضويتها اعتبارا من يناير 2024، خبر تلقاه المصريون بالترحاب والتفاؤل، فى ظل تفاقم التحديات الاقتصادية العالمية.

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وأشار رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إلى أن هذا الإعلان يعد تأكيدا على متانة العلاقات الاقتصادية والسياسية الجيدة بين مصر ودول التكتل، وعلى مكانتها الاقتصادية والجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعتبر خطوة إيجابية لدعم الاقتصاد المصري.


جذب الاستثمارات الأجنبية 

وأكد النائب "عبد الفضيل" أن  التقارب مع مجموعة "بريكس" يساعد في الترويج للإصلاحات التي شهدتها البيئة المصرية الاقتصادية والاستثمارية في السنوات الأخيرة، بالصورة التي ترفع من فرص مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب: "وجود مصر كدولة عضو ببنك التنمية التابع لتكتل البريكس يمنح فرصا للحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية، فضلا عن وجودها داخل التكتل يعني استفادتها من ثمار نجاح مستهدفاته التي تقترب من التحقق، فيما يخص خلق نظام عالمي يمنح مزيدا من الثقل للدول النامية والناشئة".

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