تعرف على مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الجولة 3

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الجولة 3 بدأت تحتل مراكز متقدمة في قائمة الأكثر رواجا عبر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تنطلق اليوم أولى مباريات الجولة 3 من جولات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" كما تخاض معظم مباريات هذه الجولة غدا السبت، وتختتم الجولة الثالثة مبارياتها مساء الأحد المقبل.

وخلال هذا التقرير نقدم لكم جميع التفاصيل حول مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الجولة 3 بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الجولة 3

مباراة يوم الجمعة

تشيلسي × لوتون تاون

وتنطلق اليوم أولى مباريات الأسبوع الثالث من جولات الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يفتتحها لقاء تشيلسي و لوتون تاون في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وتقام المباراة على استاد ستامفورد بريدج .

مباريات يوم السبت

بورنموث × توتنهام

ويستأنف الدوري الانجليزي مباريات الجولة الثالثة غدا السبت حيث يفتتحها لقاء بورنموث وتوتنهام في تمام الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

برينتفورد × كريستيان بالاس

و في تمام الساعة الخامسة مساء غدا السبت بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة يواجه فريق برينتفورد نظيره كريستيان بالاس ضمن منافسات الجولة الثالثة للبريميرليج.

آرسنال × فولهام

ويستضيف فريق آرسنال نظيره نادي فولهام غدا السبت في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة حيث تنطلق صافرة بداية اللقاء من ملعب الامارات.

مانشستر يونايتد × نوتنجهام فورست

كما يحل فريق نوتنجهام فورست ضيفا على نظيره فريق مانشستر يونايتد غدا في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة على استاد أولد ترافورد.

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ايفرتون × ولفرهامبتون

وتنطلق مباراة ايفرتون ولفرهامبتون غدا في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة من استاد جوديسون بارك.

برايتون × وست هام

وتختتم مباريات يوم السبت بلقاء برايتون ووست هام في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة من استاد فالمر.

مباريات يوم الأحد

شيفيلد يونايتد × مانشستر سيتي

وفي تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأحد المقبل 27 من شهر أغسطس الجاري تنطلق مباراة شيفلد وضيفه فريق مانشستر سيتي ضمن اليوم الختامي لمباريات الجولة الثالثة للدوري الانجليزي الممتاز حيث يستضيف اللقاء ملعب برامول لين.

بيرنلي × استون فيلا

ويواجه فريق بيرنلي فريق استون فيلا يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة على استاد تورف مور.

نيوكاسل يونايتد × ليفربول

ويختتم فريقي نيوكاسل يونايتد وليفربول مباريات الجولة الثالثة يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.