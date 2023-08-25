أيمن الحكيم: صافي ناز كاظم زعلان ليه من تكريم محمود عوض؟

انتقد الكاتب الصحفي أيمن الحكيم، رفض الناقدة الدكتورة صافي ناز كاظم، تكريم جمعية محبي الشيخ إمام للراحل محمود عوض.

ونظمت جمعية محبي الشيخ إمام، مساء الخميس، احتفالية لتكريم الكاتب الصحفي الراحل محمود عوض عندليب الصحافة المصرية، بحضور عددًا من محبيه وتلاميذه.

وقال الحكيم في تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن جمعية محبي الشيخ إمام نظمت احتفالية لتكريم عندليب الصحافة المصرية محمود عوض في ذكراه، وشاركت بصحبة عدد كبير من أصدقاء وتلاميذه ومحبيه وسمعت شهادات وحكايات عن موهبته المتفردة.

وأضاف الحكيم أن صافي ناز كاظم أرسلت اعتراض شديد اللهجة إلى الجمعية بشأن تكريم الراحل قائلة: “مين محمود عوض دة علشان تكرموه؟”.

وتابع الحكيم: "أخذني الفضول وسألت عديد من العارفين ببواطن الأمور: “هل محمود عوض زعل الأستاذة صافي في حاجة؟، هل كان فيه بينهم خلاف ما أو انتقدها في مقال مثلًا؟.. وكانت الإجابة بالإجماع: أبدًا.. طيب الأستاذة صافي زعلانة ليه؟.. أموت وأفهم!”