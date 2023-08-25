الجمعة 25 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أيمن الحكيم: صافي ناز كاظم زعلان ليه من تكريم محمود عوض؟

أيمن الحكيم
أيمن الحكيم

انتقد الكاتب الصحفي أيمن الحكيم، رفض الناقدة الدكتورة صافي ناز كاظم، تكريم جمعية محبي الشيخ إمام للراحل محمود عوض.

ونظمت جمعية محبي الشيخ إمام، مساء الخميس، احتفالية لتكريم الكاتب الصحفي الراحل محمود عوض عندليب الصحافة المصرية، بحضور عددًا من محبيه وتلاميذه. 

وقال الحكيم في تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن جمعية محبي الشيخ إمام نظمت احتفالية لتكريم عندليب الصحافة المصرية محمود عوض في ذكراه، وشاركت بصحبة عدد كبير من أصدقاء وتلاميذه ومحبيه وسمعت شهادات وحكايات عن موهبته المتفردة.

وأضاف الحكيم أن صافي ناز كاظم أرسلت اعتراض شديد اللهجة إلى الجمعية بشأن تكريم الراحل قائلة: “مين محمود عوض دة علشان تكرموه؟”.

وتابع الحكيم: "أخذني الفضول وسألت عديد من العارفين ببواطن الأمور: “هل محمود عوض زعل الأستاذة صافي في حاجة؟، هل كان فيه بينهم خلاف ما أو انتقدها في مقال مثلًا؟.. وكانت الإجابة بالإجماع: أبدًا.. طيب الأستاذة صافي زعلانة ليه؟.. أموت وأفهم!”

جمعية محبي الشيخ إمام محمود عوض أيمن الحكيم شهادات وحكايات صافي ناز كاظم

مواد متعلقة

“نوارة زعلانة”.. صافى ناز كاظم تعدل عن بيعها مكتبتها

أيمن الحكيم: الكثير من علاقات "العندليب الأسمر" العاطفية ملفقة

الأكثر قراءة

بالأسماء.. إصابة 7 اشخاص إثر انفجار «أنبوبة» داخل مطعم ببورسعيد

القضاء الإدارى تنظر دعوى بطلان انعقاد عمومية نادى الأهلى غدًا

الأهلى يتلقى إخطارًا من "كاف" بوصول مكافأة دورى أبطال إفريقيا

موعد دخول المدارس 2023 بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي

بعد انضمام مصر.. أستاذ إدارة: زيادة فى الوزن النسبى لمجموعة "بريكس" عالميًا

غدًا.. استئناف محاكمة 73 متهمًا فى «خلية التجمع»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

حقائق عن بيع منظومة «حيتس» الإسرائيلية لألمانيا

ماجد حبته

مخزن غذاء البريكس

ماجد حبته

الصعود مع الدول الصاعدة

وائل لطفي

حديث البريكس

د. محمد عفيفي

مصطفى كامل

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

محمد عبدالعزيز

نحن بخير ... الحمد لله

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)