الجمعة 25 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المتحدث باسم الجيش الليبى لـ"القاهرة الإخبارية:" نريد تطهير الداخل دون مشاركة خارجية

المسماري
المسماري

قال الناطق باسم قائد الجيش الليبي، أحمد المسماري، إن الجيش الليبي يسير على قدم وساق الآن لتطهير المنطقة الجنوبية الحدودية من البلاد من العناصر التكفيرية، معبراً نريد تطهير الداخل الليبي ونرفض التدخل من الخارج".

مطاردة العناصر التكفيرية

وأكد أحمد المسماري، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الجيش الليبي لن يسمح بدخول أي عناصر إرهابية إلى ليبيا، قائلاً: "لن نسمح لأن تكون ليبيا منطقة لأي جماعات مسلحة ولهذا نعمل على قدم وساق لتطهير المنطقة الجنوبية الليبية من العناصر التكفيرية".

وتابع: "هذه المنطقة محطة من المحطات غير الشرعية، ولهذا تم القبض على عدد كبير من المواطنين المتواجدين في هذه المنطقة الذين كانوا يستعدون للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا".

واستطرد: "الجيش الليبي يسعى إلى تأمين الحدود الليبية ولهذا يواصل الجيش تمشيط المنطقة الجنوبية وباقي المناطق الحدودية المختلفة".

 تطهير حدود ليبيا 

وأشار إلى أن المنطقة الجنوبية من البلاد عبارة عن منطقة صحراوية تكثر بها الجبال وهي منطقة صحراوية، وكانت ملجأ للمواطنين الهاربين عبر الحدود البرية من الدول المجاورة، إضافة إلى العناصر الإرهابية، ولهذا يعمل الجيش الآن على تطهير هذه المنطقة من خلال العمليات الاشتباكية العنيفة، خاصة أن الجيش على دراية كبيرة بجميع مداخل ومخارج هذه المنطقة.

“القاهرة الإخبارية” الجيش الليبى احمد المسماري الناطق باسم قائد الجيش الليبي ليبيا

مواد متعلقة

أستاذ علوم سياسية لـ"القاهرة الإخبارية": أمريكا تتعامل مع الصين أنها العدو الاستراتيجى الأول

أستاذ اقتصاد: كلمة رئيس الوزراء بقمة البريكس عكست تنامى الاقتصاد المحلى

أحمد قنديل: انضمام مصر لـ"بريكس" اعتراف دولى صريح بما نشهده من تنمية

سارة حجى: سعيدة بفوزى بجائزة ألمانية لأول بحث عن السرطان

أحمد السجينى: مصر بحاجة إلى حوار شعبي لتخطى أزمة البناء المخالف

رجال الأعمال الأفارقة: الانضمام لـ بريكس فرصة لاستعادة قوة مصر الاقتصادية

بكرى: انضمام مصر للبريكس يعنى تقليل الضغط على الدولار

نزاهة وشفافية.. مصطفى بكرى: الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية قريبًا

الأكثر قراءة

بالأسماء.. إصابة 7 اشخاص إثر انفجار «أنبوبة» داخل مطعم ببورسعيد

القضاء الإدارى تنظر دعوى بطلان انعقاد عمومية نادى الأهلى غدًا

الأهلى يتلقى إخطارًا من "كاف" بوصول مكافأة دورى أبطال إفريقيا

موعد دخول المدارس 2023 بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي

بعد انضمام مصر.. أستاذ إدارة: زيادة فى الوزن النسبى لمجموعة "بريكس" عالميًا

غدًا.. استئناف محاكمة 73 متهمًا فى «خلية التجمع»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

حقائق عن بيع منظومة «حيتس» الإسرائيلية لألمانيا

ماجد حبته

مخزن غذاء البريكس

ماجد حبته

الصعود مع الدول الصاعدة

وائل لطفي

حديث البريكس

د. محمد عفيفي

مصطفى كامل

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

محمد عبدالعزيز

نحن بخير ... الحمد لله

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)