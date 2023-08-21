الجامعة العربية ترحب بإعادة توحيد مصرف ليبيا المركزى

رحبت الجامعة العربية بالإعلان عن إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين.

وقالت الجامعة العربية إن توحيد مصرف ليبيا المركزي خطوة تحفز توحيد بقية المؤسسات الليبية ومشجعة لتنشيط العملية السياسية.

وأمس الأحد، أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي، عن عودة المصرف، عاد مؤسسة سيادية موحدة، بعد قرابة عقد من الانقسام إلى فرعين بسبب الصراع داخل البلاد.

وجاء إعلان المحافظ الصديق عمر الكبير في مقر المصرف بطرابلس عقب اجتماع مع نائب المحافظ مرعي مفتاح رحيل ومدراء إدارات فرعي البنك في طرابلس وبنغازي.

وانقسم مصرف ليبيا المركزي إلى فرعين في غرب وشرق البلاد منذ 2014 بعد ظهور إدارة موازية في الشرق مع انقسام ليبيا جراء الصراع الذي تشهده البلاد.