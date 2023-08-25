"الأب".. الرئيس السيسى والمصريون تواصل دائم وحديث من القلب (فيديو)

يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، دائمًا، على التحدث مع الشعب المصري وأهالي المناطق التي يتم افتتاح المشروعات بها وتطويرها.

ففي العديد من المحافظات وأينما يذهب الرئيس السيسي يجد المصريين يرحبون به، ويستمع الرئيس لمطالبهم وآرائهم كلها ويأخذها على محمل الجد.

ففي لفتة إنسانية للرئيس السيسي مع جندي بالقوات المسلحة تحدث معه، وقال: "الراجل دة لازم ياخد شهادة قبل ما يطلع من الجيش"، موجهًا للجندي رسالة: "شكلك نبيه"، ليرد الجندي: "شكرًا يا فندم".

كما يحرص الرئيس على مصافحة "اليد الشقيانة"، كما وصفها قائلًا: "محتاجين دعوات الإيد الشقيانة اللي أنا بسلم عليها".

ويزور، أيضًا، الرئيس السيسي المواطنين المصريين في بيوتهم، مثلما حدث مع أهالي النوبة الذين رحبوا به ترحيبًا حارًا، قائلين: "نورت النوبة، أهلًا بسيادة الرئيس في منزلنا المتواضع"، وسمح الرئيس للأطفال بالتقاط الصور التذكارية معه ووقف يسمع أطفال النوبة وهم يغنون له.

وجلس، أيضًا، الرئيس عبدالفتاح السيسي مع أهالي مطروح والسلوم وسيدي براني، وحرص على أن يجلس في الخيمة العربية وتناول طعامهم، بالإضافة إلى زيارة المنيا الجديدة، وغيرها من المدن التي يتم افتتاح المشروعات التنموية بها.