مات بشكل مفاجئ.. تفاصيل وفاة المصارع الشهير "براى وايت"

تصدر المصارع الشهير ويندهام لورانس روتوندا، المعروف بـ"براي وايت"، محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية بعد إعلان اتحاد المصارعة الحرة "WWE" وفاته مساء الخميس عن عمر ناهز الـ36 عامًا.

وجاء اسم براي وايت ضمن صدارة مؤشرات "جوجل" كما نالت صوره انتشارًا كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، منذُ وفاته أمس وحتى اليوم.

وتحوّلت صفحات محبّي وأصدقاء براي وايت إلى دفتر عزاء وحزن على رحيله بشكل مبكر، تاركًا محبة وصداقة بين العديد منهم وفق ما قالوه عبر صفحاتهم الخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت بعض التقارير أنَّ وفاة المصارع الشهير براي وايت يرجع إلى معاناته الصحية قبل فترة بعيدة والتي أرغمته على الابتعاد عن حلبة المُصارعة لوقت طويل، مُشيرة إلى أنَّه كان يُعاني من أمراض صحية، دون إفصاح أي معلومة حول الأمراض التي أُصيب بها "وايت"

حزن فى عالم المصارعة بعد وفاة وايت

في حين قالت تقارير آخرى أنَّ "وايت" تعرَّض للإصابته بنوبة قلبية نتيجة مشاكل صحية بعد إصابته بفيروس كورونا، ما جعله يترك حلبة المصارعة بشكل مؤقت حتى يتعافى.

وعبَّر اتحاد المصارعة عن حزنه الشديد لفقد أحد مصارعيه بعد تلقيه خبر وفاة "وايت" مباشرةً، وذلك عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، معلقين: "تقدم WWE تعازيها لعائلة روتوندا وأصدقائه ومعجبيه".

وتابع الاتحاد: "تشعر WWE بالحزن عندما علمت بوفاة ويندهام روتوندا، المعروف أيضًا باسم براي وايت، يوم الخميس الموافق 24 أغسطس عن عمر يناهز 36 عامًا".

ومن جهته، نعى المصارع الشهير "تربيل إتش"، رئيس قسم الإبداع في "WWE"، وفاة وايت، بتغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات "إكس" والمعروف سابقًا "بتويتر"، قائلاً: "تلقيت للتو مكالمة هاتفية من عضو قاعة مشاهير WWE مايك روتوندا (والد براي وايت) الذي أبلغنا بالأخبار المأساوية التي تفيد بوفاة عضو عائلة WWE مدى الحياة ويندهام روتوندا - المعروف أيضًا باسم براي وايت - بشكل غير متوقع في وقت سابق من اليوم".

وتابع في منشوره: "أفكارنا مع عائلته ونطلب من الجميع احترام خصوصيتهم في هذا الوقت".

يُذكر أن أبرز إنجازات وايت، الفوز بحزام "WWE" في حدث غرفة الإقصاء عام 2017، بعد تثبيته آي جاي ستايلز.