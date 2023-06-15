الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سمرة حمزة تكشف سبب اعتزالها المصارعة فى 2021 وسر عودتها

سمرة حمزة
سمرة حمزة

كشفت سمر حمزة، لاعبة منتخب مصر للمصارعة، تفاصيل اعتزالها المصارعة عام 2021، والسبب في عودتها من جديد.

وقالت سمر، خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية cbc، إنها مثل أي رياضي كانت تحلم بالأولمبياد، وقبلها كانت تتوقع أن تحقق ميدالية، وكل المدربين قالوا إنها ستحقق ميدالية، وعندما لم تحقق نتائج أصيبت بحالة إحباط شديدة، وقررت أن تعتزل وترى حياتها.

وأضافت: "كان صعب على نفسي ولم يكن هناك توفيق حتى أكسب وهو الأمر الذي قتل الأمل داخلي".

تراجعها عن الاعتزال

وتابعت أن فترة الاعتزال لم تستطع إكمالها، وتراجعت خاصة أن الكابتن قال لها إن بطولة العالم بعد شهر والكل رفض مشاركتها ولهذا شاركت فيه على نفقتها الشخصية واستعدت للبطولة فقط خلال 3 أسابيع، وحققت فيها الميدالية الفضية. 

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