الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"القباج" تبحث مع رئيس القابضة لمطوفي الحجاج استعدادات موسم الحج القادم

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ،محمد بن حسن معاجيني رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمطوفي حجاج الدول العربية بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق له، وذلك بحضور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، وذلك لبحث الاستعدادات لموسم الحج القادم 1445ه- 2024م.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بالوفد السعودي، مثنية على الخدمة المميزة التي يتم تقديمها للحجاج بصفة عامة وحجاج الجمعيات الأهلية بصفة خاصة المسئولة عنه وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في المؤسسة القومية لتيسير الحج، حيث هناك حالة من الرضا العام لحجاج الجمعيات الأهلية نظير الخدمات التي يحصلون عليها خلال رحلة الحج وأداء المناسك.

وأفادت “القباج” أن وزارة التضامن الاجتماعي تبحث دائما عن تقديم كل ما في وسعها لخدمة الحجيج كي يؤدي المناسك في سهولة ويسر، كما أن الخدمة المميزة التي تقدمها الوزارة لحجاج الجمعيات الأهلية تجعل هناك إقبالًا كبيرًا ورغبة من المواطنين في الالتحاق به، حيث شهد موسم الحج المنقضي تقدم ما يزيد على ٢٢ ألف مواطن يرغبون في أداء الحج عبر حج الجمعيات الأهلية في حين أن الحصة المقررة لحج الجمعيات الأهلية كانت تبلغ ٥٢٥٠ حاجا، وهو ما يعكس حجم الثقة الكبيرة في حج الجمعيات الأهلية. 

تيسير سبل توصيل كبار السن من مكة للمدينة

وقد أشارت القباج لبعض النقاط التي يمكن العمل على تجويد الخدمة بها مثل رفع مستوى الحمولة الكهربائية لتحمل عدد أكبر من المكيفات المبردة للتخفيف من شدة الحرارة في خيام عرفات ومنى، وتيسير سبل توصيل كبار السن من مكة للمدينة، بالإضافة إلى الإسراع في استخراج تراخيص المطارات للحجاج الوافدين والمسافرين. 

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ومن جانبه، أشاد محمد بن حسن معاجيني رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية بالمملكة العربية السعودية بالتعاون الدائم والمثمر مع وزارة التضامن الاجتماعي في حسن تنظيم الحج، مشيرًا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي دائما ما تكون في مقدمة القطاعات التي تتعاقد مع الشركة القابضة لمطوفي حجاج الدول العربية لتنظم رحلة الحج، كما أن بعثة وزارة التضامن الاجتماعي تتعامل بهدوء وتحتوي أية تحديات وأزمات تواجه الحجاج خلال أداء المناسك والجميع يشهد على حسن إدارتها.

وأضاف محمد بن حسن معاجيني أنهم يطمحون في مواصلة المسيرة وتقديم الخدمات المتميزة للحجاج، حيث يتم العمل على تدارك أي أخطاء، وكذلك تقبل أية مقترحات استعدادًا لموسم الحج القادم، متعهدا ببذل قصارى الجهود لرضا السادة الحجاج.

وفي نهاية اللقاء، قامت وزيرة التضامن الاجتماعي بتسليم درع المؤسسة القومية لتيسير الحج لمحمد بن حسن معاجيني رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمطوفي حجاج الدول العربية بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق له تقديرًا لجهودهم في تنظيم مراسم الحج والتعاون الدائم والمثمر مع وزارة التضامن الاجتماعي.

التضامن الاجتماعي القابضة لمطوفي حجاج موسم الحج العربية السعودية حجاج الجمعيات

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