الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرئيس السيسى يبحث مع نيفين القباج تجربة الرائدات المجتمعيات فى تعزيز وعى الأسرة

اجتماع الرئيس السيسى
اجتماع الرئيس السيسى ونيفين القباج

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمى، بأن الاجتماع شهد استعراض تجربة الرائدات المجتمعيات في مجال تعزيز وعي المرأة والأسرة والمجتمع من خلال الجهود التنموية التي تقوم بها آلية الرائدات المجتمعيات على عدة محاور تختص بالخدمات والتوعية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجمعيات الأهلية والقيادات المحلية، حيث وجه الرئيس بمواصلة تلك الجهود لرصد وحل المشكلات المجتمعية الشائعة على أرض الواقع وبلورة أفضل السبل لتنفيذ الحلول المناسبة لها.

أرض الواقع اجتمع الرئيس عبد الفتاح الس الأسرة والمجتمع ئيس عبد الفتاح السيسي الجمعيات الأهلية

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