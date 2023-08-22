"التضامن" تكشف تفاصيل برنامج الوقاية من المخدرات داخل المدارس

أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن البرنامج الوقائي الذي بدوره يحمي طلاب المدارس من تعاطى المخدرات.

وبرنامج الوقاية من المخدرات نفذه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان داخل 4460 مدرسة على مستوى مختلف محافظات الجمهورية خلال الفصل الثاني من العام الدارسي الماضي 2022 / 2023، وبالتزامن مع ما شهده برنامج الوقاية من تطوير، ونقدم لكم من خلال هذه السطور كل ما تريد معرفته عن البرنامج الوقاية من المخدرات بالمدارس.

برنامج الوقاية من المخدرات بالمدارس

بدأ برنامج الوقاية من المخدرات منذ أشهر، واعتمد البرنامج على حزمة من المواد الإعلامية المرئية والتى تنوعت بين الأفلام الروائية القصيرة والتنويهات.

وشارك بالمبادرة حوالي 1200 شاب وفتاة من المتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، ويقوم المتطوعين بتحويل الفعاليات من مجرد لقاءات توعوية إلى أنشطة وقائية تفاعلية عميقة مؤثرة.

وقدم البرنامج حزمة من المواد الإعلامية المرئية والتى تنوعت بين الأفلام الروائية القصيرة والتنويهات، ويعمل البرنامج على تقديم عددًا من الرسائل المهمة التى تواكب المتغيرات السريعة والمتلاحقة التى طرأت على قضية المخدرات، إضافة لتصحيح المفاهيم المغلوطة بشأنها.

ويشمل البرنامج عرض المواد الفيلمية وتنظيم مجموعات بؤرية وورش عمل للطلاب، كما يقدم النصائح للطلاب أساتذة متخصصين في مجال علم النفس والاجتماع.

تم تطبيق البرنامج على ما يقارب من 12 ألف طالب وطالبة داخل 356 مدرسة، وهو ما يمثل 8 % من المدارس التي تم التنفيذ بها.

وينفذ البرنامج خلال الفصل الدراسي المقبل على نطاق واسع بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كما أنه سيتم تعميمه على طلاب المدارس الفنية لتقديم رسائل توعية بمشكلة المخدرات وتداعياتها لضمان استدامة وتعميم الرسائل التوعوية.