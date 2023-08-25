كولر يطبق نظام اليوم الكامل قبل السفر إلي النمسا ويرفض رحيل أي لاعب أساسي

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي علي خوض الفريق تدريباته علي فترتين يومي السبت والأحد، قبل أن يغادر إلى النمسا صباح الإثنين المقبل لبدء المعسكر المغلق الذى يستمر لمدة تسعة أيام حتى السادس من سبتمبر المقبل، تتخلله مباراتان وديتان تحدد لهما بشكل مبدئي يوما 2 و 5 سبتمبر المقبل.

يرافق البعثة فى النمسا محمود الخطيب رئيس النادي الذى يسعى لمساندة خالد بيبو مدير الكرة فى السيطرة الكاملة على اللاعبين فى مستهل مشواره مديرا للكرة بجانب حسم أزمة تجديد وتمديد عقود بعض اللاعبين التى تنتهى أواخر الموسم المقبل، و على رأسهم التونسي على معلول وعمرو السولية بينما يستمر عقد بيرسى تاو موسمين.

- جلسة خاصة لكولر مع الخطيب

وكشف مصدر مسئول أن السويسري مارسيل كولر عقد جلسة خاصة مع محمود الخطيب رئيس النادي علي هامش احتفالية تكريم الفرق الرياضية التي حصلت على 26 لقبا في الألعاب المختلفة.

وأضاف المصدر أن كولر طلب من رئيس الأهلي عدم الاستغناء عن أي لاعب ورفض رحيل أي عنصر من القوام الرئيسي للفريق، لضمان الاستمرار في المنافسة على كل الألقاب المحلية والقارية.

وأشار المصدر إلى أن إدارة التعاقدات أكدت أنها لم تتلق أي عروض رسمية أو ودية لشراء بيرسى تاو خلال الساعات الماضية، نافية ما تردد فى هذا الشأن.

انتظام صلاح محسن في المران أمس

وكان صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انتظم في المران الجماعي للفريق الذي أقيم أمس الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الجديد.

وانضم صلاح محسن في التدريبات الجماعية بعد عودته من الإعارة بصفوف فريق سيراميكا كليوباترا.

وكان الأهلي قد استأنف التدريبات الجماعية مساء أمس الخميس بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون في نهاية الموسم الماضي.