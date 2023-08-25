الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

50 ألف دولار تنهي علاقة والتر بواليا بالأهلي بالتراضي

والتر بواليا
والتر بواليا

أنهي أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي  أزمة الكونغولي والتر بواليا لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي بعد فسخ تعاقده بالتراضى بعد رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وكشف مصدر مسئول أن مدير التعاقدات عقد جلسة مع اللاعب ووكيله عقب وضعه علي قائمة الإنتظار حتي يناير القادم من أجل الإتفاق علي انهاء التعاقد بدون أزمات أو شكوي في الفيفا.

وأضاف المصدر أن أمير توفيق اتفق مع اللاعب علي التوقيع علي المخالصة المالية حيث لم يحصل اللاعب سوى على 50 ألف دولار هى قيمة مستحقاته المتأخرة لدي القلعة الحمراء من أجل منحه حرية اختيار وجهته المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن العروض المغربية ساهمت في موافقة اللاعب علي شروط الأهلي لإنهاء الإجراءات المتعلقة بفسخ التعاقد مع الفريق والسماح له باختيار وجهته المقبلة. 

من جانبه كشف مصدر مسئول داخل القلعة الحمراء النقاب حول موقف لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بشأن صفقة البرازيلي سوزا.

وأضاف المصدر أن هناك جهودا مكثفة للتعاقد مع مهاجم فى الفترة الحالية وهناك ضغوط كبيرة على جيونبوك الكورى بهدف إقناع مدربه بالموافقة على انتقال جوستافو سوزا للأهلى بعد أن وافق النادى على التخلى عنه خاصة أن تعاقد اللاعب البرازيلى مع الفريق الكوري في شهر ديسمبر  حيث يصبح اللاعب حرا  في يناير المقبل.

وكان كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي انتظم في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت مساء  أمس الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

وشارك نيدفيد في مران الفريق الجماعي بعد عودته من الإعارة بصفوف فريق فيوتشر.

وكان الأهلي قد استأنف التدريبات الجماعية بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون في نهاية الموسم الماضي.

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