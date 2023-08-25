الجمعة 25 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 16 شيكارة دقيق بلدي مدعم ونخالة ناعمة بالغنايم في أسيوط

حملات تموينية
حملات تموينية

وجه اللوء عصام سعد محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة للتصدي لمحاولات الاتجار بالسلع المدعمة بالسوق السوداء والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه بمراكز وقرى المحافظة، بالإضافة إلى تنفيذ الحملات في مواعيد مختلفة لتحقيق الإنضباط والقضاء على جميع صور التلاعب وردع كل من تسول له نفسه اﻹضرار بحقوق المواطنين.

محافظ أسيوط: ضرورة توفير السلع الأساسية وإحكام الرقابة على الأسوق

وأشار اللواء عصام سعد إلى اتخاذ الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسس عدة إجراءات وقرارات للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه مطالبًا بمتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية وإحكام الرقابة على الأسواق ورصد أي مخالفات أو أي صور الاستغلال التجاري وحماية جمهور المستهلكين من الغش بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة التنفيذية على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين الذين يتلاعبون بقوت المواطنين.

وفي هذا الإطار، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم حملة على المطاحن والمخابز البلدية بدائرة المركز بالاشتراك مع مفتشي مديرية التموين ومباحث التموين أسفرت عن ضبط 16 شيكارة دقيق بلدى خاص بالمخابز ومحظور تداوله خارج إطار القانون، وتم ضبط كمية من النخالة الناعمة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر وإرسالها للنيابة لإتخاذ اللازم قانونًا.

كما تم التفتيش علي عدد من المخابز البلدية وتحرير عدة مخالفات ما بين خبز غير مطابق للمواصفات ونقص وزن بالرغيف وعدم نظافة أدوات العجن بالمخبز وغيرها من المخالفات وتم تحرير محاضر تموينية بالمخالفات التى تم ضبطها لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

“الغنايم” تواصل حملات الرقابة على الأسواق

من جهته، أكد مصطفى علي، رئيس مركز ومدينة الغنايم، استمرار الحملات بناءًا على توجيهات محافظ أسيوط ومتابعة الأسواق ورصد المخالفات لحماية المستهلك من جميع أشكال الغش التجاري والحد من تهريب السلع المدعمة ووصول الدعم لمستحقيه.

جدير بالذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تخصيص أرقام إدارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات ومنها رقم (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".

حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
بالسوق السوداء مركز الغنايم اسيوط محافظ أسيوط السلع المدعمة

مواد متعلقة

محافظ أسيوط: تركيب الإنترلوك بالشوارع الضيقة في ديروط

بتمويل 250 ألف جنيه.. مكتب إدارة المشروعات البحثية بجامعة أسيوط يفتح باب التقدم

الأكثر قراءة

بعد ظهورها حليقة الرأس.. أزمات فى حياة أسما شريف منير

"50 ألف دولار" تنهي علاقة والتر بواليا بالأهلى بالتراضى

رئيس البورصة لـ"الدستور": التكنولوجيا المالية وسوق المشتقات والتمويل المستدام أبرز أولوياتنا الفترة المقبلة

مصرفيون وخبراء: انضمام مصر لـ"بريكس" خطوة قوية لتعزيز العملة المحلية

يورجن كلوب يحسم مصير صفقة انتقال محمد صلاح لـ اتحاد جدة

بمشاركة 100 لاعب.. ختام كرنفال الغربية الأول لشطرنج الناشئين بجامعة طنطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الصعود مع الدول الصاعدة

وائل لطفي

حديث البريكس

د. محمد عفيفي

مصطفى كامل

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

محمد عبدالعزيز

نحن بخير ... الحمد لله

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)