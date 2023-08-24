الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: تركيب الإنترلوك بالشوارع الضيقة في ديروط

تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات المتاحة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكل القطاعات تحقيقًا لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية كل في نطاق عمله؛ لمتابعة سير العمل ونهو مراحل التنفيذ وفقًا للخطة الموضوعة والجدول الزمني المقرر.

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وأشار اللواء عصام سعد، إلى استكمال أعمال تركيب الإنترلوك بالشوارع الضيقة بمدينة ديروط لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وإضفاء المظهر الجمالي على المنطقة وذلك وفقًا لخطة المحافظة للتطوير ضمن أعمال رفع الكفاءة وتحسين الشوارع والميادين.

استكمال أعمال تركيب بلاط انترلوك

وفي هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، باستكمال أعمال تركيب بلاط انترلوك لعدد من الحارات والشوارع الضيقة بمدينة ديروط التي يقل عرضها عن 6 أمتار ويصعب رصفها حيث تم تركيب الانترلوك بشارع عبدالمولى وذلك عقب الانتهاء من إزالة التعديات على حرم الطريق ورفع الإشغالات والمخالفات وتسوية الشوارع وفرش تربة رملية.

جاء ذلك بإشراف محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وبمشاركة وحسام عبدالناصر يوسف وحسام الدين خديوي نائبا رئيس المركز ونصرالدين ناجى مدير الإشغالات وفريق الإشغالات ومسئولي الإدارات والنظافة والإشغالات بالمركز وباقي الجهات المعنية في هذا الشأن وذلك لمتابعة الدورية لأعمال ومراحل التنفيذ للاطمئنان على تنفيذ الأعمال طبقاً للمواصفات و المعايير المقررة حتى الانتهاء من تلك الأعمال وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة.

كما أشار رئيس مركز ومدينة ديروط، إلى أن ذلك يأتي طبقًا لخطة المحافظة ومجلس المدينة لتطوير وتجميل الشوارع بمختلف القرى والنجوع؛ لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين.

تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تركيب الانترلوك بمدينة ديروط تركيب بلاط انترلوك

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