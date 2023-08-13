تركيب الانترلوك بالشوارع الضيقة بمدينة ديروط بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار أعمال تركيب الانترلوك بالشوارع الضيقة بمدينة ديروط؛ لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وإطفاء المظهر الجمالي على المنطقة، وذلك وفقًا لخطة المحافظة للتطوير ضمن أعمال رفع الكفاءة وتحسين الشوارع والميادين.

وأشار محافظ أسيوط، إلى تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات المُتاحة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكل القطاعات تحقيقًا لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.

وشدد على ضرورة المتابعة الدورية لأعمال ومراحل التنفيذ للاطمئنان على تنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات والمعايير المقررة حتى الانتهاء من تلك الأعمال وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة.

وأشار محافظ أسيوط، إلى مواصلة أعمال تركيب بلاط انترلوك لعدد من الحارات والشوارع الضيقة بمدينة ديروط التي يقل عرضها عن 6 أمتار ويصعب رصفها كشوارع الببلاوي، وشارع القرود، وحارة رشدى حارة عبد الحميد، وتفرعات منطقة شارع القيسارية وشارع الوكالة وشارع الحلقة وشارع جمال الدين وذلك عقب الانتهاء من ازالة التعديات على حرم الطريق ورفع الإشغالات والمخالفات وتسوية الشوارع وفرش تربة رملية.

وأضاف إلى متابعة تلك الأعمال بإشراف محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط والدكتور حسام عبد الناصر يوسف نائب رئيس مركز ومدينة ديروط وبمشاركة حسام الدين خديوي نائب رئيس المركز، ونصرالدين ناجي، مدير الإشغالات وفريق الإشغالات ومسؤولي الإدارات والنظافة والإشغالات بالمركز.

وأشار إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كل في نطاق عمله لمتابعة سير العمل ونهو مراحل التنفيذ وفقًا للخطة الموضوعة والجدول الزمني المقرر.

وأكد محافظ أسيوط، استمرار أعمال تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع والحاراة الضيقة التي لا يمكن رصفها بمختلف المراكز والقري وذلك لتوفير طرق امنة للمواطنين ورفع مستوى الخدمة لديهم.

تركيب بلاط انترلوك

تركيب بلاط انترلوك

تركيب بلاط انترلوك

تركيب بلاط انترلوك

تركيب بلاط انترلوك

تركيب بلاط انترلوك

تركيب بلاط انترلوك