تفاصيل افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء الليلة

ساعات قليلة وينطلق فعاليات الدورة الـ 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، وتفتتح الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية فعاليات الدورة اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساء بمسرح المحكى.

أولى الحفلات لمدحت صالح

ينطلق اليوم أولى حفلات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، في الساعة الـ 8 مساءً من خلال مراسم الافتتاح والتكريم، ويعقبها حفل للفنانة فايا يونان وفرقتها، وفي تمام الساعة الـ 10 مساء ينطلق حفل الفنان الكبير مدحت صالح بمصاحبة الفنان عمرو سليم والفرقة الموسيقية قيادة أحمد عامر.

تكريمات خلال حفل الافتتاح لشخصيات فنية

يخرج حفل الافتتاح مهدى السيد ويستهل بالسلام الوطنى يعقبه استعراض لاسقاطات ضوئية من تصميم عبدالمنعم المصرى وموسيقى تامر غنيم، بعده تكرم وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا 11 شخصية أثرت الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى.



حفلات اليوم الثاني 26 أغسطس

يقام خلال فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء في يومه الثاني السبت الموافق 26 أغسطس، حفل في الـ 8 مساء لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة محمد سعد باشا، ويعقبه حفل في تمام الساعة الـ 10 مساء لفريق وسط البلد.

أسماء مكرمي الدورة الـ31 لمهرجان القلعة

يكرم المهرجان هذا العام 11 شخصية فنية وهما الدكتور مصطفى ناجى رئيس دار الأوبرا الاسبق، اسم الشاعر الكبير الراحل شوقى حجاب، اسم الفنان الراحل احمد منيب، المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، الشاعر مجدى نجيب، السوبرانو تحية شمس الدين المدير الفنى لفرقة أوبرا القاهرة، المايسترو ناير ناجى، المطربة ريهام عبد الحكيم، المهندس ياسر شعلان مدير عام الاضاءة بالأوبرا، ابتسام حلمى مدير عام المكتب الفنى والتصميمات بالأوبرا، محمد السيد عبد المقصود من العاملين بالورش الفنية بالأوبرا.

