خبير اقتصادى: مجموعة "بريكس" تسعى لتعزيز القوى الشرعية لدولها (فيديو)

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن مجموعة "البريكس" يتم النظر لها بأنها تجمع ناشئ خطى خطوات سريعة جدًا خلال 10 سنوات، وأصبح يمثل ربع الناتج المحلي الإجمالي للعالم كله، إضافة إلى وجود دول ناشئين في مقتبل هذا التجمع.

وأضاف "البهواشي" عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن الصادرات والواردات السلعية لمجموعة "بريكس" قاربت خمس الصادرات السلعية على مستوى العالم، لذلك أصبح هذا التجمع اليوم ينظر له العالم بأنه يسعى لفكرة التبادل التجاري، وتعزيز القوى الشرعية للدول المشتركة.

تبادل العملات خطوة جيدة جدًا يسعى لها جميع الدول

وأوضح الخبير الاقتصادي أن فكرة تبادل العملات خطوة جيدة جدًا يسعى لها جميع الدول، خاصة أننا نشهد هيمنة لعملة موحدة على مستوى العالم هي "الدولار"، منوهًا بأن مصر لديها أزمة تشهدها في سعر العملة نتيجة الأزمات العالمية الخارجية.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن فكرة التبادل بعملات محلية مع دول بطبيعة الحال لها ثقل سياسي، سواء روسيا أو الهند أو الصين أو جنوب إفريقيا أو البرازيل وغيرها سيخفف الضغط على العملة الصعبة، ويوجه إلى تعزيز القوة الشرائية للعملات المحلية.

وأكد الخبير الاقتصادي أن مصر سوف تفيد وتستفاد لما لديها من علاقات تبادلية، مصر بما لديها من إمكانات وتسعى لتوطين التكنولوجيا والصناعة، كما أن مصر لديها خطوات سباقة مع دول البريكس، مشيرًا إلى أن روسيا لديها مدينة صناعية في بورسعيد، والصين لديها منطقة صناعية كاملة بالعين السخنة، وغيرهما.