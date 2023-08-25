الجمعة 25 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير اقتصادى: مجموعة "بريكس" تسعى لتعزيز القوى الشرعية لدولها (فيديو)

بريكس
بريكس

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن مجموعة "البريكس" يتم النظر لها بأنها تجمع ناشئ خطى خطوات سريعة جدًا خلال 10 سنوات، وأصبح يمثل ربع الناتج المحلي الإجمالي للعالم كله، إضافة إلى وجود دول ناشئين في مقتبل هذا التجمع.

وأضاف "البهواشي" عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن الصادرات والواردات السلعية لمجموعة "بريكس" قاربت خمس الصادرات السلعية على مستوى العالم، لذلك أصبح هذا التجمع اليوم ينظر له العالم بأنه يسعى لفكرة التبادل التجاري، وتعزيز القوى الشرعية للدول المشتركة.

تبادل العملات خطوة جيدة جدًا يسعى لها جميع الدول

وأوضح الخبير الاقتصادي أن فكرة تبادل العملات خطوة جيدة جدًا يسعى لها جميع الدول، خاصة أننا نشهد هيمنة لعملة موحدة على مستوى العالم هي "الدولار"، منوهًا بأن مصر لديها أزمة تشهدها في سعر العملة نتيجة الأزمات العالمية الخارجية.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن فكرة التبادل بعملات محلية مع دول بطبيعة الحال لها ثقل سياسي، سواء روسيا أو الهند أو الصين أو جنوب إفريقيا أو البرازيل وغيرها سيخفف الضغط على العملة الصعبة، ويوجه إلى تعزيز القوة الشرائية للعملات المحلية.

وأكد الخبير الاقتصادي أن مصر سوف تفيد وتستفاد لما لديها من علاقات تبادلية، مصر بما لديها من إمكانات وتسعى لتوطين التكنولوجيا والصناعة، كما أن مصر لديها خطوات سباقة مع دول البريكس، مشيرًا إلى أن روسيا لديها مدينة صناعية في بورسعيد، والصين لديها منطقة صناعية كاملة بالعين السخنة، وغيرهما.

بريكس مجموعة بريكس تعزيز القوى الشرعية القوى الشرعية خبير اقتصادي الدكتور محمد البهواشي

مواد متعلقة

طبيب يكشف خطورة متحور كورونا الجديد.. ويحذر من عدم ارتداء الكمامة (فيديو)

"إكسترا نيوز" تبرز أهمية انضمام مصر لتجمع "بريكس" (فيديو)

ناقد فنى: جوائز مهرجان القاهرة للدراما بنسخته الثانية ذهبت لمن يستحقها (فيديو)

أستاذ طب نفسى: التعلق المرضى يشبه "الدبة اللى قتلت صاحبها" (فيديو)

تنسيقية شباب الأحزاب: انضمام مصر لـ"البريكس" يعكس ثقلها الاستراتيجى (فيديو)

مراسلة "dmc": مهرجان الدراما بالعلمين الجديدة شهد تنظيما أكثر من رائع (فيديو)

سعد زغلول.. زعيم الأمة

البحرية المغربية: اعتراض قوارب تقل 190 مهاجرًا

الأكثر قراءة

بعد وفاة كارولين منتصر.. استشاري نفسي يوضح أهمية شكر الزوجة والاعتراف جميلها

بعد ظهورها حليقة الرأس.. أزمات فى حياة أسما شريف منير

"الأحكام فى أسبوع": المؤبد والمشدد لـ20 متهمًا بـ"خلية النزهة الإرهابية" وقضية تنظيم كفر شكر

انطلاق مهرجان رياضى على كورنيش الإسكندرية بمشاركة 200 مواطن (صور)

طبيب يكشف خطورة متحور كورونا الجديد.. ويحذر من عدم ارتداء الكمامة (فيديو)

فاطمة من المحنة للمنحة.. "الكروشيه" يهزم إعاقة 10 سنوات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الصعود مع الدول الصاعدة

وائل لطفي

حديث البريكس

د. محمد عفيفي

مصطفى كامل

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

محمد عبدالعزيز

نحن بخير ... الحمد لله

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)