"إكسترا نيوز" تبرز أهمية انضمام مصر لتجمع "بريكس" (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا يرصد أهمية انضمام مصر لتجمع "بريكس".

أهمية انضمام مصر لتجمع "بريكس":

-رفع فرص مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

-تخفيف الضغط على النقد الأجنبي في مصر وتقليل التعاملات بالدولار.

-يمنح مصر فرصًا لتمويل مشروعات تنموية كعضو ببنك التنمية لـ"بريكس".

-استفادتها من ثمار نجاح مستهدفاته التي تقترب من التحقق.

كما تم عرض تقرير يرصد أرقامًا مهمة عن تجمع "بريكس"، حيث يمثل مجموع الناتج المحلي للتجمع 25.6% من الناتج المحلي العالمي.

تعد مصر من الدول التي شهدت معدلات نمو اقتصادي سريعة، إضافة إلى أن مساحة دول بريكس تشكل نحو 26% من مساحة العالم.

وتضم دول بريكس نحو 40.9% من سكان العالم، ويتميز الهيكل السلعي لصادرات دول البريكس بالتنوع، كما أنه يمنح الدول الأعضاء فرصًا كبرى للتجارة البينية.